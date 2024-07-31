Mısır, Irak ve Pakistan Haniye'ye düzenlenen suikastı kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mısır, Irak ve Pakistan Haniye'ye düzenlenen suikastı kınadı

Mısır, Irak ve Pakistan Haniye\'ye düzenlenen suikastı kınadı

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye düzenlenen suikastı kınayarak, saldırının bölgedeki gerilimi ateşleyebilecek tehlikeli bir tırmanma olduğunu belirtti. Irak ve Pakistan da suikastı kınadı ve İsrail'in bölgedeki istikrarı tehdit ettiği uyarısında bulundu.

31.07.2024 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Dışişleri bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, suikastın bölgedeki gerilimi ateşleyebilecek tehlikeli bir tırmanma olarak nitelendirildi. Pakistan ve Irak da suikastı kınadı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye İran'da düzenlenen suikasta ilişkin Mısır, Irak ve Pakistan'dan açıklama geldi. Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Haniye'ye ve Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Shukr'a yönelik saldırılar kınanırken, Haniye'ye düzenlenen suikastın ve Shukr'a yönelik saldırının bölgedeki gerilimi ateşleyebilecek tehlikeli bir tırmanma olduğu belirtildi. Açıklamada, "Saldırılar, Mısır ve ortaklarının Gazze Şeridi'ndeki savaşı durdurmak için gösterdikleri yoğun çabaları baltalamıştır. Bu saldırılar İsrail'in durumu yatıştırmak için siyasi iradesinin olmadığını gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.

Mısır, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) bölgedeki güvenlik durumunun kontrolden çıkmasını önleme çağrısında bulundu.

"Haniye'nin öldürülmesi bölgenin istikrarını tehdit ediyor"

Irak Dışişleri Bakanlığı, Haniye'nin Tahran'da öldürülmesini kınayarak bunun bölgenin istikrarını tehdit ettiği uyarısında bulundu. Açıklamada, suikast "uluslararası hukukun açık bir ihlali ve bölgedeki güvenlik ve istikrara yönelik bir tehdit" olarak nitelendirildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı da Haniye'ye düzenlenen suikastı kınadı. Açıklamada, "Pakistan, İsrail'in bölgede artan maceracılığını ciddi bir endişeyle izlemektedir" ifadeleri kullanılırken, İsrail'in son eylemlerinin zaten istikrarsız olan bölgede tehlikeli bir tırmanış teşkil ettiği ve barış çabalarını baltaladığı uyarısında bulunuldu. - KAHİRE

Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, İsmail Haniye, Pakistan, İsrail, Mısır, Irak, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mısır, Irak ve Pakistan Haniye'ye düzenlenen suikastı kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:05 ABD’den Haniye’nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok
13:28 İran’da büyük güvenlik açığı İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var
13:09 İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu
11:16 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz
10:37 Kapalıçarşı’da 500 kuyumcuya Maliye’den vergi baskını Kapalıçarşı'da 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını
12:27 Sakatlanarak oyundan çıkmıştı Fenerbahçe’den taraftarları kahreden Fred açıklaması Sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Fenerbahçe'den taraftarları kahreden Fred açıklaması
11:55 Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
11:51 İBB Zabıta Müdürü Alper’den ilk icraat Sembol mekana çıkarma yaptı İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Sembol mekana çıkarma yaptı
11:36 Acun Ilıcalı’nın genç aşkı, Adriana Lima’nın kızlarıyla alışverişte Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı Acun Ilıcalı'nın genç aşkı, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı
11:28 Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı
11:11 Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler Avrupa, Fenerbahçe’nin Lugano zaferini konuşuyor Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler! Avrupa, Fenerbahçe'nin Lugano zaferini konuşuyor
11:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum
10:37 Sakın Mourinho duymasın Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio’dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler Sakın Mourinho duymasın! Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler
10:24 Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 14:48:43. #1.13#
SON DAKİKA: Mısır, Irak ve Pakistan Haniye'ye düzenlenen suikastı kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement