Mısır, Irak ve Pakistan Haniye\'ye düzenlenen suikastı kınadı

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Mısır Dışişleri bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, suikastın bölgedeki gerilimi ateşleyebilecek tehlikeli bir tırmanma olarak nitelendirildi. Pakistan ve Irak da suikastı kınadı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye İran'da düzenlenen suikasta ilişkin Mısır, Irak ve Pakistan'dan açıklama geldi. Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Haniye'ye ve Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Shukr'a yönelik saldırılar kınanırken, Haniye'ye düzenlenen suikastın ve Shukr'a yönelik saldırının bölgedeki gerilimi ateşleyebilecek tehlikeli bir tırmanma olduğu belirtildi. Açıklamada, "Saldırılar, Mısır ve ortaklarının Gazze Şeridi'ndeki savaşı durdurmak için gösterdikleri yoğun çabaları baltalamıştır. Bu saldırılar İsrail'in durumu yatıştırmak için siyasi iradesinin olmadığını gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.

Mısır, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) bölgedeki güvenlik durumunun kontrolden çıkmasını önleme çağrısında bulundu.

"Haniye'nin öldürülmesi bölgenin istikrarını tehdit ediyor"

Irak Dışişleri Bakanlığı, Haniye'nin Tahran'da öldürülmesini kınayarak bunun bölgenin istikrarını tehdit ettiği uyarısında bulundu. Açıklamada, suikast "uluslararası hukukun açık bir ihlali ve bölgedeki güvenlik ve istikrara yönelik bir tehdit" olarak nitelendirildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı da Haniye'ye düzenlenen suikastı kınadı. Açıklamada, "Pakistan, İsrail'in bölgede artan maceracılığını ciddi bir endişeyle izlemektedir" ifadeleri kullanılırken, İsrail'in son eylemlerinin zaten istikrarsız olan bölgede tehlikeli bir tırmanış teşkil ettiği ve barış çabalarını baltaladığı uyarısında bulunuldu. - KAHİRE