MİT, kaçmaya çalışan FETÖ'cüleri denizin ortasında kıskıvrak yakaladı - Son Dakika
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MİT, kaçmaya çalışan FETÖ'cüleri denizin ortasında kıskıvrak yakaladı

MİT, kaçmaya çalışan FETÖ\'cüleri denizin ortasında kıskıvrak yakaladı

İzmir'de, MİT, Sahil Güvenlik ve Jandarma'nın "ASTERI" isimli tekneye düzenlediği "Kıskaç-21" operasyonunda, yurt dışına kaçmaya çalışan 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 8'inin FETÖ mensubu olduğu tespit edildi.

14.07.2024 16:43  Güncelleme: 17:21
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 15 Temmuz'un yıl dönümünde deniz yolu ile kaçmaya çalışan FETÖ üyesi 8 kişiyi yakaladı.

15 Temmuz başarısız darbe girişiminin 8. yıl dönümünde MİT, 8 FETÖ'cüyü kaçamadan yakaladı. MİT Başkanlığı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ortak bir operasyona imza attı.

DENİZ ÜSTÜNDE YAKALANDILAR

İzmir'den deniz yoluyla yurt dışına kaçmak isteyen FETÖ'cüler uzun süredir MİT'in takibindeydi. Alınan istihbarat sonucu, ABD bayraklı ASTERI isimli yelkenli tekne ile kaçmak için Çeşme Alaçatı körfezinden hareket eden 8 FETÖ'cü düzenlenen operasyonla deniz üstünde yakalandı. Silahlı terör örgütü FETÖ'ye üye 8 kişi adli işlemleri yapılmak üzere jandarma birimlerine teslim edildi.

MİT, kaçmaya çalışan FETÖ'cüleri denizin ortasında kıskıvrak yakaladı

MİT'İN YAKALADIĞI 8 FETÖ'CÜNÜN KİMLİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Düzenlenen operasyonda, devlet kurumlarının üst kademelerine gelmiş aralarında kadın da bulunan 8 FETÖ'cünün kimlikleri tespit edildi. Yakalananlardan biri olan Ö.B., 2020 yılında silahlı terör örgütüne üye olmaktan TSK'dan ihraç oldu. Ö.B.'nin dava süreci devam ediyor. M.K., Eğitim Alay Komutanlığı'nda görevli iken 2020'de silahlı terör örgütüne üye olmaktan TSK'dan ihraç oldu. 2019 yılında silahlı terör örgütüne üye olmaktan mahkum edilen M.K., 2020'de tahliye edildi. M.K.'nin dava süreci devam ediyor.

Astsubay olan A.K. ise 2017 yılında ihraç oldu. A.K. 108'inci Topçu Alay Komutanlığı'nda görevliydi. A.K.'nin de dava süreci devam ediyor. Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli emniyet amiri A.K., 2016 yılında ihraç edildi. Örgüte üye olmaktan dolayı hakkındaki dava devam ediyor. Askeralma Bölge Dairesi Başkanlığı'nda görevli Subay A.Ç., 2020 yılında TSK'dan ihraç edildi. 2020 yılında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan mahkum edildi, 2021 yılında tahliye olan A.Ç.'nin davası devam ediyor.

5'inci Komando Alay Komutanlığı'nda Üsteğmen olan H.S., 2018 yılında silahlı terör örgütüne üye olmaktan mahkum edildi. TSK'dan da ihraç edilen H.S. 2023'te tahliye edildi. Yedikule Göğüs Hastanesi'nde asistan doktor olan K.G., 2022'de ihraç edildi. 2017'de FETÖ'ye üye olmaktan mahkum olan K.G., 2018'de tahliye edildi. 2018'de silahlı terör örgütüne üye olmaktan mahkum olan M.G., 2019'da tahliye oldu ancak dava süreci devam ediyor.

Kaynak: İHA

15 Temmuz, Jandarma, İzmir, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MİT, kaçmaya çalışan FETÖ'cüleri denizin ortasında kıskıvrak yakaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Yılmaz: para kaciriyorlardir bunlar yurt dışına çuvallarla 4 1 Yanıtla

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