MİT Operasyonuyla Casusluk Faaliyeti Yapan 10 Kişi Yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstihbarata Karşı Koyma Başkanlığı (İKK) ve İstanbul Bölge Başkanlığının ortak çalışmaları sonucunda dış istihbarat servisleri adına casusluk faaliyeti yaptığı deşifre edilen şahıslara yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 10 kişi yakalandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstihbarata Karşı Koyma Başkanlığı (İKK) ve İstanbul Bölge Başkanlığının ortak çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen operasyonlarda, Fransız İstihbarat Servisine 1 yıldır casusluk yaptığı deşifre edilen 3 kişilik hücre yapı ile Çin istihbarat servisleri için Doğu Türkistan derneklerinin ileri gelenleri ile bazı dernek ve kuruluşlar hakkında bilgi topladıkları tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.
Fransız İstihbarat Servisine casusluk yapan 3 şahıs tutuklandı
MİT Başkanlığı tarafından mercek altına alınan ve Fransız Dış İstihbarat Servisi adına casusluk yaptığı deşifre edilen Ahmed Katie; Fransa'ya ilticaya hazırlanırken MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak şekilde gerçekleştirdiği operasyon sonucunda yurt dışına çıkmadan hemen önce birlikte çalıştığı Hüsam Elnahar ve İbrahim Shewaish isimli şahıslar ile birlikte yakalanarak tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Çin İstihbaratına bilgi sağlayan 7 şüpheli yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma çerçevesinde topladıkları bilgileri Çin istihbaratıyla paylaştığı belirlenen 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması ile düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda dijital materyal, 11 bin 145 avro, 105 bin 713 dolar, 3 bin 410 riyal ve 14 bin 150 lira para ile birlikte 2 adet ruhsatsız tabanca ve 51 adet fişek ele geçirildi.
Yakalanan şüphelilerin Çin Halk Cumhuriyeti İstihbarat unsurları ile görüşmeler gerçekleştirdikleri, Türkiye'de yaşayan Türkistan kökenli şahısların ileri gelenleri ve Türkiye'de faaliyet gösteren Doğu Türkistan dernekleri ve kuruluşları hakkında bilgi derledikleri ve Çin Halk Cumhuriyeti istihbarat unsurlarına topladığı bilgi ve belgeleri aktardıkları tespit edildi.
Fransız İstihbaratı adına casusluk yapan 'sözde aktivist': Ahmed Katie
Türkiye'deki siyasi partilerle irtibat kurmaya çalışan, kendini kamuoyunda sözde aktivist gazeteci olarak tanıtan, Türk devlet yetkililerinden sözde tehditler aldığını anlatan Ahmed Katie'nin kamuoyunda paylaşılmamış olan gizli bilgileri, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar ve Türkiye'nin göç politikaları hakkında gerçek dışı bilgileri ve Türkiye'yi Avrupa'da zor durumda bırakacak yalan bilgi ve belgeleri casusluk kapsamında temin edip Fransız istihbarat servisine ilettiği tespit edildi.
Yabancı medya kanalları ile canlı yayınlar gerçekleştiren ve bu yayınlarda 'Suriyeli şahısların Türkiye ile Suriye sınırında Türk askerleri tarafından öldürüldüğü', 'Türkiye ile Yunanistan sınırında Türk sınır muhafızlarının 55 göçmeni Meriç Nehri'ne attığı', 'Türkiye'nin mültecilere yönelik gözaltı merkezlerinde sözde işkence uyguladığı' gibi yalan haberleri servis eden Ahmed Katie'nin ayrıca Suriye'de hukuki süreçleri devam eden Suriyelilere sahte belge temin ederek pasaport sağladığı ve Suriyelilere Türkiye içerisinde baskı uygulandığı konusunda yalan haberler ürettiği tespit edildi.
Yapılan incelemelerde; İstanbul'da yaşayan Ahmed Katie adlı şahsın Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğuna ailesi ile birlikte iltica talebinde bulunduğu ancak kendisine Fransa Dış İstihbarat Servisince siyasi iltica talebinin kabul edilmesi için Türkiye aleyhine askeri ve siyasi casusluk yapmasının teklif edildiği; bu teklif doğrultusunda ise Fransız istihbaratının direktifleri ile Türkiye içerisindeki tüm faaliyetlerini Paris merkezli Halep Dostları Topluluğu (Coliectif Amis d'Alep) adlı STK'nin yöneticileri üzerinden ilettiği belirlendi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › MİT Operasyonuyla Casusluk Faaliyeti Yapan 10 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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