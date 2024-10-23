MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'ya ortak operasyon - Son Dakika
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MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'ya ortak operasyon

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK terör örgütünün Rusya yapılanmasında yer alan Barı Iusubov'u yakaladı. Iusubov, terör örgütü adına Rusya'da aktif faaliyetler yürütüyordu.

23.10.2024 10:25
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü PKK/KCK terör örgütü adına Rusya'da faaliyet gösteren ve 2020 yılından beri MİT'in takibi altında Barı Iusubov, MİT ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu ile yakalandı. Terörist Barı Iusubov, gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PROPAGANDA FAALİYETLERİNDE ROL ALDIĞI TESPİT EDİLDİ

Barı Iusubov'un Rusya, Kazakistan, Ermenistan ve Irak'taki Mahmur Kampı'nda PKK/KCK terör örgütü adına önem atfedilen günlerde gerçekleştirilen propaganda faaliyetlerinde rol aldığı tespit edildi. Iusubov'un örgütün üst düzey mensupları ile yakın teması bulunduğu ve eylemlere aktif katılım sağladığı öğrenildi.

MİT ve Emniyet\'ten PKK/KCK\'ya ortak operasyon
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Operasyon, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Antalya, Hukuk, Rusya, Terör, Kck, PKK, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'ya ortak operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mehmet Yılmaz:
    asın gitsin iti 27 0 Yanıtla
  • Mert Erdem ERDOĞAN:
    2 gün önce niye yakalanmadı. Bahçelinin dediklerini kapatmak için uğraşmayın.Halk geç de olsa uyandı 16 6 Yanıtla
  • H celik:
    Gerek yok niye masraf ediliyor.elebaşı salınacak neyin peşindesiniz.saçma sapan hareketler 18 1 Yanıtla
  • İsmail Aydemir:
    mit yakalıyor polis yakalıyor ülkemizde ya savcı serbest bırakıyor ya da devletimiz dünyada böyle adaleti olan belki de tek ülke olabiliriz 14 0 Yanıtla
  • Cem koza:
    İyide bayraktan başka şey koyamadınız mı oraya resim olarak 7 3 Yanıtla
  • Emre Öztürk:
    kazığa oturtun 9 0 Yanıtla
  • Sedat Bezmen:
    Son dakika haber resimle kendini hazırlıyor açılıma yavaştan..Paçavrayı resimden kaldırın! 7 1 Yanıtla
  • İbrahim Özer:
    o bayrağı göstermeden de o haberi yapabilirdiniz. 4 2 Yanıtla
  • Erdal Baygar:
    Bırakın gitsin açılımda yoz şu anda 4 1 Yanıtla
  • Derviş:
    boşa giden işler 3 1 Yanıtla
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