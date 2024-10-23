MİT ve Emniyet\'ten PKK/KCK\'ya ortak operasyon

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Diddy skandalı hakkında açılan 7 yeni davanın ne zaman başlayacağı belli oldu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü PKK/KCK terör örgütü adına Rusya'da faaliyet gösteren ve 2020 yılından beri MİT'in takibi altında Barı Iusubov, MİT ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu ile yakalandı. Terörist Barı Iusubov, gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PROPAGANDA FAALİYETLERİNDE ROL ALDIĞI TESPİT EDİLDİ

Barı Iusubov'un Rusya, Kazakistan, Ermenistan ve Irak'taki Mahmur Kampı'nda PKK/KCK terör örgütü adına önem atfedilen günlerde gerçekleştirilen propaganda faaliyetlerinde rol aldığı tespit edildi. Iusubov'un örgütün üst düzey mensupları ile yakın teması bulunduğu ve eylemlere aktif katılım sağladığı öğrenildi.