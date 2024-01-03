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MİT, PKK/YPG'nin sözde tabur sorumlusu İslam Cehanfer'i etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, PKK/YPG'nin sözde tabur sorumlusu İslam Cehanfer'i etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde tabur sorumlusu İran asıllı Berhudan Kelhor kod adlı İslam Cehanfer'i Irak Süleymaniye'nin Pencevin kırsalında etkisiz hale getirdi. Cehanfer'in Suriye'de örgüt mensuplarının sorumluluğunu üstlendiği ve yaralıların tedavilerini gerçekleştirdiği biliniyordu. MİT, terörün kaynağında imhası politikası çerçevesinde Irak ve Suriye'de nokta operasyonlarına devam edeceğini belirtti.

03.01.2024 - 11:16,
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/ YPG'nin sözde tabur sorumlusu İran asıllı Berhudan Kelhor kod adlı İslam Cehanfer'i etkisiz hale getirdi.

MİT, YPG'nin sözde tabur sorumlusu İran asıllı Berhudan Kelhor kod adlı İslam Cehanfer'i Türkiye sınırına yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Irak Süleymaniye'nin Pencevin kırsalında etkisiz hale getirdi. Terörist İslam Cehanfer'in Suriye'de bulunduğu dönemde PKK/KCK-PYD/YPG mensuplarının sorumluluğunu üstlendiği ve yaralı örgüt mensuplarının tedavilerini gerçekleştirdiği biliniyordu. MİT tarafından Cehanfer'in faaliyetleri Suriye'den Irak'a kadar adım adım izlendi. MİT'in saha ajanları, YPG'nin sözde tabur sorumlusu İslam Cehanfer'in Irak Pencevin'de olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Cehanfer'e yönelik operasyon düzenlenmesi kararı alındı.

200 kilometre derinlikte nokta operasyon

PKK/KCK mensubu terörist, MİT'in Süleymaniye Pencevin'deki saha ajanları tarafından izlenmeye başlandı. Operasyon için en uygun şartların oluşması akabinde Türkiye sınırına 200 kilometre uzaklıkta düzenlenen nokta operasyonla İslam Cehanfer, MİT tarafından etkisiz hale getirildi. MİT'in ilerleyen süreçte terörün kaynağında imhası politikası çerçevesinde Irak'ta ve Suriye'de nokta operasyonlarına devam edeceği belirtildi. - ANKARA

MİT, PKK/YPG\'nin sözde tabur sorumlusu İslam Cehanfer\'i etkisiz hale getirdi
Kaynak: İHA
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Millî İstihbarat Teşkilatı, PKK, YPG, Güvenlik, Terör, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MİT, PKK/YPG'nin sözde tabur sorumlusu İslam Cehanfer'i etkisiz hale getirdi - Son Dakika


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