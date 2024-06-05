Modacı Kemal Doğulu hakim karşısında: 'Eski menajerim yüzünden tefeciler kafama silah dayadı' - Son Dakika
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Modacı Kemal Doğulu hakim karşısında: 'Eski menajerim yüzünden tefeciler kafama silah dayadı'

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Ünlü modacı ve DJ Kemal Doğulu, eski menajeri Tolga Ö.'yü tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Doğulu, suçunu kabul ederek, dolandırıldığı için sinirlendiğini ve anlık bir sinirle sözleri yazdığını belirtti. İfade işlemlerinin ardından duruşma ertelendi.

05.06.2024 12:59  Güncelleme: 13:31
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Ünlü modacı ve DJ Kemal Doğulu, sosyal medyadan eski menajeri Tolga Ö.'yü tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Hakkında ifade işlemlerini tamamlamadığı için yakalama kararı bulunan Kemal Doğulu, polis eşliğinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ise tutuksuz sanık Kemal Doğulu hazır bulundu.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Duruşmada savunma yapan Doğulu, "Öncelikle bu sektörde olduğum halde daha önce hiç adliye yüzü görmedim. Bu yüzden ifade işlemlerimin bittiğini sanıyordum ama öyle değilmiş. İfade vermem gerekiyormuş" dedi. Üzerine atılı suçu kabul ettiğini belirten Doğulu, ifadesinde şunları söyledi: "Söz konusu paylaşımı yapan benim. Benim bir dönem menajerliğimi yapan şahıs beni dolandırmıştır. Kendisinin benim dışımda sponsorumu ve güzellik yarışmasındaki arkadaşlarımı dolandırdığını duydum. Ben de dolandırıldığım ve sektörde çalışmaya devam ettiğim için, bana karşı bu eylemleri nedeniyle sinirlendim. Onun yüzünden dükkanımı tefeciler basmıştı, tefeciler kafama silah dayadılar. Dükkanın içinde rezillik çıkmasın, olay dükkanımda olduğundan duyulmasın ve uzamasın diye şikayetçi olmadım ancak bu olaylar nedeniyle sinirlendim ve bir anlık sinirle bu sözleri yazdım."

"YAZDIKLARIM İÇİN PİŞMANIM"

"Fotoğrafını sosyal medyaya koymakla tehdit ettim ve koydum da. Suçlamayı kabul ediyorum. Yazdığım sözler için pişmanım. Kendisi şikayetinden vazgeçerse ben de dolandırıcılık suçundan şikayetçi olmam çünkü bu olaylar nedeniyle mağdurum."

İfade verme işlemlerinin ardından duruşma ertelenirken, Doğulu ise adliyeden ayrıldı.

Modacı Kemal Doğulu hakim karşısında: \'Eski menajerim yüzünden tefeciler kafama silah dayadı\'
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Modacı Kemal Doğulu hakim karşısında: 'Eski menajerim yüzünden tefeciler kafama silah dayadı' - Son Dakika

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