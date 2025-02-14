Motosiklet Kazasında 50 Metre Sürüklendi

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Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü 50 metre sürüklendi: 1 yaralı

ANTALYA - Antalya'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza; Manavgat ilçesi Antalya- Alanya D-400 Karayolu Manavgat Sanayi Köprülü Kavşak yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Mehmet D.'nin kullandığı 07 BTR 254 plakalı motosiklet, Kumyolu kavşağına yaklaştığı sırada aynı istikamette gitmekte olan Mustafa Ç.'nin kullandığı 07 ARY 809 plakalı marka otomobil ile çarpıştı. Motosikletiyle birlikte yaklaşık 50 metre sürüklenerek başından yaralanan Mehmet D., 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.