MSB özel izin verdi, Kuzey Irak\'taki üs bölgesinin kapıları açıldı

Milli Savunma Bakanlığı özel izin verdi, Mehmetçiğin kritik görevler üstlendiği birlik, kapılarını tv100'e açtı.

Üs bölgesi, bir günü daha karşılamadan önce, Türk askeri, çoktan hazırlıklarını tamamladı.İlk mesai, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır hattı boyunca açılan yüzlerce kilometrelik yol ağında başlıyor. Üs bölgelerini ve hakim noktaları birbirine bağlayan bu yollar, bölgede kurulan alan hakimiyetinin en somut göstergesi.

Vatan nöbetini sürdüren Mehmetçik, gözünü ileri hattan bir an olsun ayırmıyor. Gelebilecek tehditlere karşı her an tetikte bekliyor. Üst düzey teknolojiye sahip sistemler, askerin en önemli yardımcısı. Yerli ve milli tekonoloji ağırlıklı bu sistemler, üslerin güvenliği için vazgeçilmez.

Karadan ve havadan gelebilecek tüm tehditlere karşı ileri seviye sistemler hep alarm durumunda.Mehmetçiğin gücü bu dayanışmayla perçinleniyor.

Yalnızca acar radarından değil, "şahin göz"lerden de hiçbir şey kaçmıyor. Üs bölgelerinin çevresi, gece-gündüz 360 derecelik açıyla izleniyor. Üs bölgelerinin güveliğinde kullanılan en caydırıcı güçlerden biri de ateş destek vasıtaları. Algılanan tehditler, belirlenen mağara ve sığınaklar onlar sayesinde baskı altına alınıyor.

Olumsuz hava koşulları da yıldırmıyor Türk askerini. Soğukta, sıcakta, karda, yağmurda hatta siste bile, her zaman görevinin başında Mehmetçik.

Vatan toprağına yönelecek tüm tehditlere karşı göğsünü siper ediyor kahraman askerler. Canları pahasına korudukları Türkiye'ye ve Türk Milleti'ne, "Rahat olun bizler buradayız" mesajını gönderiyor.

Bir yandan da bölgedeki mağara ve sığınaklar da temizleniyor. Kullanılamaz hale getirilen bu noktalarda ele geçirilen silah sayısı binlerle; mühimmat sayısı ise milyonlarla ifade ediliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, mağaralarda sıkışıp kalan teröristlere de insani yanını gösteriyor. Bölgeye uçaklarla bildirler atılıyor. Terörsüz Türkiye sürecinin geldiği son durum hakkında bilgi veriliyor. Silahla bir yere varılamayacağı vurgulanan o metinlerde örgüt üyelerine "teslim olun" çağrısı yapılıyor.