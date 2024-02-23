Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu'nda 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu'nda 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu'nda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Operasyon bölgesinde yapılan tespitler sonucunda gerçekleştirilen başarılı operasyon, terör örgütüne ağır darbe vurdu.

23.02.2024 10:14
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MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi"

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu\'nda 4 PKK\'lı teröristi etkisiz hale getirdi
Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Irak, PKK, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu'nda 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu'nda 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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