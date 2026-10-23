Muğla Bodrum Gümbet\'te çıkan yangında depo yaklaşık 15 dakikada tamamen yandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında bir depo alevlere teslim oldu. Yapı yaklaşık 15 dakika içerisinde tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Bodrum'un Gümbet Mahallesi'nde Eski Turgutreis Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında depodan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek yapının tamamını sardı. Bir anda alev topuna dönen depodan yükselen yoğun alevler çevrede paniğe neden oldu. Yangının hızla yayılması üzerine çevrede bulunan vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.

Alevlerin depoyu tamamen sardığını gören bitişikteki iş yerinde bulunan vatandaşlar, ellerine aldıkları hortumlarla yangına ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, zabıta ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcarken, polis ve zabıta ekipleri de vatandaşları yangın bölgesinden uzaklaştırmaya çalıştı.

15 dakikada geriye molozlar kaldı

Vatandaşların meraklı bakışları arasında devam eden yangında depo kısa sürede tamamen yandı. Yaklaşık 15 dakika içerisinde kullanılamaz hale gelen yapıdan geriye molozlar kaldı. Bazı vatandaşların cep telefonlarıyla yangını görüntülemeye çalıştığı görüldü.

Yangın nedeniyle güvenlik önlemi alan trafik polisleri, bir süre yolu araç trafiğine kapattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmadı. Depo tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.