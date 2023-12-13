 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muğla'da 77 yaşındaki kadın dağlık alanda kayboldu - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da 77 yaşındaki kadın dağlık alanda kayboldu

Muğla'da 77 yaşındaki Fatma Avcı, yakınları ile birlikte Yılanlı Dağı'nda çıntar mantarı toplamaya giderken kayboldu. Jandarma ekipleri ve arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları devam ediyor.

13.12.2023 - 01:24,
Abone Ol

Muğla'da çıntar mantarı toplamaya giden yaşlı kadın dağda kayboldu

MUĞLA - Muğla'da 77 yaşındaki Fatma Avcı yakınları ile birlikte Yılanlı Dağı'nda çıntar mantarı toplamaya giden, dağlık alanda kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, Muğla'da 77 yaşındaki Fatma Avcı yakınları ile birlikte Menteşe ilçesi sınırlarında bulunan Yılanlı Dağı'na çıntar mantarı toplamaya gitti. Akşam saatlerine doğru çıntar topladığı sırada yakınlarının yanından ayrılan yaşlı kadından bir daha haber alınamadı. Fatma Avcı'ya ulaşamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine yaşlı kadının kaybolduğu Yılanlı Dağı Erkin bölgesine jandarma ekipleri, AFAD ekipleri, arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Soğuk havaya rağmen olay yerine gelen ekipler yaşlı kadının bulunması için arama çalışmalarına başladı.

Soğuk havaya rağmen başlatılan çalışmaların sabah saatlerine kadar jandarma ekipleri tarafından devam edeceği ve sabah saatlerinde arama kurtarma köpeği ile çalışmaların devam edeceği öğrenildi.

Muğla\'da 77 yaşındaki kadın dağlık alanda kayboldu
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Toros Dağları, Jandarma, Muğla, 3. Sayfa, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da 77 yaşındaki kadın dağlık alanda kayboldu - Son Dakika


00:43
BM Genel Kurulu, Gazze için acil ateşkes tasarısını 10'a karşı 153 oyla kabul etti BM Genel Kurulu, Gazze için acil ateşkes tasarısını 10'a karşı 153 oyla kabul etti
00:41
Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek
00:21
İkinci elde uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi İkinci elde uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi
23:59
Gazze paylaşımlarından rahatsız olan takipçilerine İsmail Hacıoğlu'ndan ders niteliğinde yanıt Gazze paylaşımlarından rahatsız olan takipçilerine İsmail Hacıoğlu'ndan ders niteliğinde yanıt
23:18
CHP Genel Başkanı Özel'den Lütfü Savaş sorusuna yanıt: Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi olacak CHP Genel Başkanı Özel'den Lütfü Savaş sorusuna yanıt: Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi olacak
23:02
Canlı yayında Özgür Özel'e zor soru: Şeyh Said hain mi kahraman mı? Canlı yayında Özgür Özel'e zor soru: Şeyh Said hain mi kahraman mı?
22:43
Faruk Koca'nın yeri hemen doldu! Ankaragücü'nün yeni başkanı İsmail Mert Fırat oldu Faruk Koca'nın yeri hemen doldu! Ankaragücü'nün yeni başkanı İsmail Mert Fırat oldu
22:13
Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit düştü! Birkaç gün önce, ''Yine ölmedim'' paylaşımı yapmış Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit düştü! Birkaç gün önce, ''Yine ölmedim'' paylaşımı yapmış

Son Dakika
00:43 BM Genel Kurulu, Gazze için acil ateşkes tasarısını 10'a karşı 153 oyla kabul etti
00:41 Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek
00:21 İkinci elde uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi
23:59 Gazze paylaşımlarından rahatsız olan takipçilerine İsmail Hacıoğlu'ndan ders niteliğinde yanıt
23:18 CHP Genel Başkanı Özel'den Lütfü Savaş sorusuna yanıt: Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi olacak
23:02 Canlı yayında Özgür Özel'e zor soru: Şeyh Said hain mi kahraman mı?
22:43 Faruk Koca'nın yeri hemen doldu! Ankaragücü'nün yeni başkanı İsmail Mert Fırat oldu
22:13 Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit düştü! Birkaç gün önce, ''Yine ölmedim'' paylaşımı yapmış
21:50 Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda ne dedi? Özgür Özel olayın perde arkasını canlı yayında anlattı
21:30 Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 02:09:32. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'da 77 yaşındaki kadın dağlık alanda kayboldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement