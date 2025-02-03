Muğla\'da Apartman Çatısında Yangın Çıktı

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir apartmanın çatı katından çıkan dumanlar itfaiye ekiplerini seferber etti.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Kurşunlu Çıkmazı'nda bulunan bir apartmanın çatı katında çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye, 112 ambulans, polis ve doğalgaz firması sevk edildi.

Dumanlara ızlı müdahale

İtfaiye ekipleri, iki yangın söndürme aracı ve bir acil müdahale aracıyla kısa sürede dumanların çıktığı çatı katına ulaştı. İtfaiye ekipleri gaz meşklerini takarak çatı kata ulaşarak kısa sürede çıkan dumanları etkisiz hale getirdi. İtfaiye ekipleri duman nedeniyle apartmanda yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye etti.

Yangının nedeni araştırılıyor

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, yangının nedeninin detaylı araştırma sonucunda netlik kazanacağını belirtti. - MUĞLA