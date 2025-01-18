Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan karı koca tutuklandı - Son Dakika
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Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan karı koca tutuklandı

Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan karı koca tutuklandı

İstanbul Ataşehir'de sosyal medya üzerinden yasaklı bir sitede müstehcen içerikler paylaşan A.A.V. ve eşi P.B.V. yakalanarak tutuklandı.

18.01.2025 02:55
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Sosyal medya hesaplarından müstehcen içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜSTEHCEN PAYLAŞIMLARI TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli A.A.V. ve eşi P. B. V.'nin, sosyal medya hesapları ile pornografik paylaşımlar yapılan yasaklı bir sitede paylaşım yaptıkları tespit edildi.

Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan karı koca tutuklandı

HASTANEDE YAKALANDILAR

Haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından Ataşehir'de bir hastanede yakalandı. Yakalanan şüpheliler haklarında yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMA KARARI

Şüpheli şahısların karakola getirildiği sırada karakola girmemek için kolluk kuvvetlerine direndiği, kolluk kuvvetlerince de şahıslara müdahale edildiği öğrenildi. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "TCK 226 Müstehcenlik" ve "TCK 265 Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan karı koca tutuklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • res:
    Bekiştaş gibi deyil mi aynı 4 5 Yanıtla
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