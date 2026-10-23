Nagqu'ya bağlı Baqen'de 7 büyüklüğündeki depremde 16 kişi öldü, 65 kişi yaralandı

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 16 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi yaralandı.

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde dün yerel saatle 22.33'te 10 kilometre derinlikte meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin bilançosu belli oldu. Yerel yetkililerden yapılan açıklamaya göre Nagqu şehrine bağlı Baqen ilçesini vuran depremde 16 kişi hayatını kaybetti, 11'i ağır olmak üzere 65 kişi ise yaralandı. 12 bin 489 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Deprem bölgesine bin adet prefabrik ev, 3 bin 200'den fazla çadır, 2 bin 800'den fazla yatak ve yorgan, soba ve giysi gibi yardım malzemeleri gönderildi.

Kurtarma ve yardım çalışmaları devam ediyor.