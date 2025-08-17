Namaz kılan polislerin kafasına 50 kiloluk mermer plaka düştü

İstanbul Çekmeköy'de bulunan bir camide güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, görenleri dehşete düşürdü. Namaz kılmak için camiye giden 2 polis memurunun üzerine, yaklaşık 2,5 metre yükseklikten 50 kilogram ağırlığında mermer plaka düştü.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Olay anı saniye saniye kameraya yansırken, büyük bir gürültüyle yere düşen mermer, polis memurlarını yaraladı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla polisler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, mermerin düşme nedeni araştırılıyor.