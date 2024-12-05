Namazla dalga geçen paylaşıma skandal savunma! Gazetecilere eşini gösterdi - Son Dakika
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Namazla dalga geçen paylaşıma skandal savunma! Gazetecilere eşini gösterdi

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Sosyal medyada paylaştığı videoda namaz ile alay ettiği iddia edilen güvenlik görevlisi sanık hakim karşısına çıktı. Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sanık, "Kesinlikle alenen aşağılama yok, eşim arkanızda oturuyor ve tesettürlü kendisi. Aşağılayacağımı düşündükleri dinin mensubundan 4 tane aile bireyim var. Amacından saptırılmış bir mevzu bu konuda da adalet makamına güvenim sonsuz" dedi.

05.12.2024 10:44
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İstanbul'da geçen yıl 9 Mayıs'ta sosyal medya hesabından paylaştığı videoda namaz, Atatürk ve din ile alay ettiği iddia edilen, aynı zamanda ibadeti aşağılayıcı sözler söyleyip eylemlerde bulunduğu öne sürülen sanık Devran Yalçın'ın yargılanmasına başlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Devran Yalçın ve avukatı Mustafa Gemici hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanık Yalçın, önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyledi.

"EŞİ DE KAPALI BİR BAYANDIR"

Mahkemede, sanık avukatı Gemici'nin sunduğu söz konusu videonun tamamı izlendi. Sanık avukatı, müvekkilinin suç kastı olmadığını belirterek, "Olay günü spontane gelişen bir soru üzerine şaka amaçlı taklit yapmıştır. Video, kırpılarak yayına verilmiştir. Ayrıca müvekkilin aşağıladığı belirttiği kesimden eşi vardır, eşi de kapalı bir bayandır. İddia edilen eylemler hayatın olağan akışına aykırıdır" dedi. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, eksik hususların giderilmesini talep etti.

2 GÖRÜNTÜ ARASINDA FARK OLUP OLMADIĞI TESPİT EDİLECEK

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatının sunduğu CD ile dosyada bulunan CD'nin bilirkişiye gönderilerek her iki görüntü arasında fark olup olmadığına ilişkin rapor alınmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

"EŞİM ARKANIZDA OTURUYOR VE TESETTÜRLÜ"

Duruşmanın ardından açıklama yapan Devran Yalçın, olayın çok büyük bir yanlış anlaşılma olduğunu belirterek, "Aslında yanlış anlaşılma da değil bence kasti yapılmış birtakım etkileşim ve prim için. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce yayınlarımı yaparken sohbetimden tanımadığım arkadaşlardan bir tanesi 'Kılıçdaroğlu seçimi kazansın da dinimiz elden mi gitsin' tarzında bir soru sordu. Aslında ben çok dini veya siyasi içerikli yayınlar yapan biri değilim. Arkadaş böyle bir soru yazınca ben de hiciv yoluyla bir takım espriler yaptım el kol hareketleri kullanarak. Siz şey mi sanıyorsunuz; 'Kılıçdaroğlu iktidara geldiğinde namazı Atatürk'ü Ekber diye mi kılıyoruz sanıyorsunuz' diye bir an hicvettim. Bunu tabii ki diğer videolarım gibi kesip sosyal medyada paylaştım. Kesinlikle alenen aşağılama yok, eşim arkanızda oturuyor ve tesettürlü kendisi. Aşağılayacağımı düşündükleri dinin mensubundan 4 tane aile bireyim var. Amacından saptırılmış bir mevzu bu konuda da adalet makamına güvenim sonsuz" ifadelerini kullandı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 8 Temmuz 2023'te ihbar niteliğinde paylaşılan 32 saniyelik video içeriği ve üzerinde güvenlik üniforması olan şahıs ile ilgili resen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Hazırlanan iddianamede şüphelinin video içeriğinde Müslüman kesimin siyasi görüş ve seçime ilişkin düşüncelerine, dini görüş ve değerlerine istinaden hakaret içeren, aşağılayıcı, ötekileştirici, kin, düşmanlık ve tahrik içerikli ifadeler kullandığı, ayrıca dini değer olan namaz ibadetini aşağılayıcı söz ve eylemler kullandığı aktarıldı.

10 YIL 5 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede şüpheli Devran Yalçın'ın zincirleme şekilde 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' ve 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlarından toplamda 2 yıl 9 aydan 10 yıl 5 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Namazla dalga geçen paylaşıma skandal savunma! Gazetecilere eşini gösterdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Namazla dalga geçen paylaşıma skandal savunma! Gazetecilere eşini gösterdi - Son Dakika

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