Narin Güran cinayetinde anne ve ağabey için hakimden tahliye talebi

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin 4 kişi hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE AİLEDEN 3 KİŞİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 28 Aralık'ta görülen davanın 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

ANNE VE AĞABEY İÇİN HAKİMDEN TAHLİYE TALEBİ

Olaya ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gazeteci Rojda Altıntaş, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran için hakimin tahliye istediğini açıkladı.

"SUÇ ŞÜPHESİNİN KUVVETLİ OLMAKTAN ÇIKTIĞI VİCDANİ KANAATİNE VARILMIŞTIR"

Altıntaş, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "8 yaşındaki Narin'in ölümüyle ilgili tutuklu bulunan Enes Güran ve annesi Yüksel Güran'ın tahliye talebi reddedildi. Ancak kararı veren heyetin başkanı bu karara katılmadı, itiraz etti.

Derhal tahliye edilmeleri gerektiğini söyledi. Ve kararına şu sözleri yazdı: 'Mevcut delil durumu itibariyle, haklarındaki suç şüphesinin kuvvetli olmaktan çıktığı vicdani kanaatine varılmıştır.' Gelişmeleri Yüksel Güran'ın avukatı duyurdu."