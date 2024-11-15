Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinin görüntüleri ortaya çıktı

Narin\'in ağabeyi Enes Güran\'ın kolundaki ısırık izinin görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır'nın Tavşantepe Köyü'nde kaybolmasının ardından 19 gün sonra bir dere yatağında cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin ilk duruşma geçtiğimiz hafta tamamlandı. Mahkeme sanıkların tutukluğunun devamına ve davanın 26 Aralık tarihine ertelenmesine karar verdi. Soruşturma kapsamında yeni bir detaya daha ulaşıldı. Ağabey Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinin görüntüleri yayınlandı.

15.11.2024 07:24
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Diyarbakır Bağlar Tavşantepe Köyü'nde kuran kursundan çıkıp evine gittikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 8 Eylül'de tarihinde dere kenarında bulunmuştu. Narin Güran cinayeti davasına ilişkin 7 Kasım'da başlayan duruşmada sanık ve tanıkların savunmaları dinlendi. Mahkeme heyeti, 3 gün süren duruşmanın 26 Aralık'a ertelenmesine karar verdi.

ENES GÜRAN'IN KOLUNDAKİ ISIRIK İZİ GÖRÜNTÜLENDİ

A Haber'de soruşturma kapsamında değerlendirilen ağabey Enes Güran'ın kolundaki ısırık izlerinin yer aldığı fotoğraflar yayınlandı. Görüntülerin Narin Güran cinayeti davasında da delil olarak incelendiği belirtildi. Sanıklar arasında yer alan ağabey Enes Güran 7 Kasım'da görülen davada savunma yaptı. Mahkeme başkanı, sanık Enes Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açıldığını belirtti.

Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinin görüntüleri ortaya çıktı

"KOLUMDAKİ ISIRIK İZİNİ ÜÇÜNCÜ GÜN YAPTIM"

Savcının, kolundaki ısırık izini sorması üzerine Güran, "Kolumdaki ısırık izini üçüncü gün yaptım. Cezaevine suçlu olduğum için girmedim. Kardeşim Narin için girdim." yanıtını verdi. "Neden diğer kardeşlerin değil de siz davaya dahil edildiniz?" diye sorulan Güran, bunu hiç düşünmediğini savundu.

Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinin görüntüleri ortaya çıktı

KOLUNU NASIL ISIRDIĞINI GÖSTERDİ

Diyarbakır Barosu avukatlarından Aydın Özdemir'in kolunu nasıl ısırdığını sorması üzerine Güran, kolunu nasıl ısırdığını gösterdi. Kolundaki ısırık izinin halen görüldüğünü belirten Güran, sırtındaki izlerin Nevzat Bahtiyar'ın ahırına gittiklerinde oradaki çivi ve tahtalardan kaynaklandığını, bu izlerin mısır tarlasında olmadığını öne sürdü. "Narin'in öldürüldüğünü cezaevinde öğrendim. Narin'in ölümünü duyunca şok oldum." diyen Güran, "Cezaevinde başımı sürekli duvarlara vurduğumu, yüzüme tokat attığımı siz gördünüz mü?" dedi.

Narin Güran, Diyarbakır, 3-sayfa, Cinayet, Mahkeme, Aralık, Gündem, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ferhat esmez:
    1 numaralı şüpheli 34 0 Yanıtla
  • Mehmet Gultekin:
    aq mun kürdü 11 18 Yanıtla
  • Emin çetiner:
    Yalancı köpek 26 0 Yanıtla
  • Kont Almasi:
    Bu iş Nevzatın üzerine yıkılacak... Göreceksiniz bak . sonra bütün köy trene devam... 10 1 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen:
    pek çok bebeğin öldürüldüğü "bebek skandalı" ancak 1 hafta gündemde kaldı, bu olay 2 ayı geçti ancak gündemden düşmedi, tekrar soruyorum, her gün kadınların katledildiği bu ülkede Narin cinayeti neden bu kadar gündemde ? bilen varsa açıklasın ltf.? 1 0 Yanıtla
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