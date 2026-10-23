Kaymaklı'da yol kavgası pahalıya patladı: Diğer sürücüye saldırmak için inen kişiye 180 bin TL ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kaymaklı'da yol kavgası pahalıya patladı: Diğer sürücüye saldırmak için inen kişiye 180 bin TL ceza

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'e bağlı Kaymaklı beldesinde trafikte tartıştığı E.T.'ye hakaret edip saldıran M.B., jandarmanın incelediği kamera kayıtlarıyla tespit edildi. Karayolları Trafik Kanunu'na göre 180 bin TL idari para cezası kesilen sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alındı, aracı da 60 gün trafikten men edilerek otoparka çekildi. Sürücü hakkında tehdit ve hakaret suçlarından adli işlem başlatıldı.

Nevşehir'in Kaymaklı beldesinde trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak amacıyla aracından inen sürücüye 180 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 60 gün el konulurken, aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

TRAFİKTE TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYE SALDIRDI

Olay, geçtiğimiz günlerde Kaymaklı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.B. ile E.T. isimli sürücüler arasında trafikte tartışma yaşandı. Durumun jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Jandarma Trafik ekiplerince kamera kayıtları üzerinde yapılan incelemede, M.B.'nin aracından inerek diğer sürücüye hakaret ettiği ve saldırıda bulunduğu tespit edildi. Olayla ilgili M.B. hakkında tehdit ve hakaret suçlarından adli işlem başlatıldı.

180 BİN LİRA CEZA, 60 GÜN TRAFİKTEN MEN

Ayrıca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4 maddesi kapsamında, trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek fiilinden 180 bin TL idari para cezası uygulandı.

Sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alınırken, aracı da 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaNevşehirGüvenlikOtomobilGüncelCezaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cinsel ilişki, şantaj ve idam İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü! Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu
Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır Altınbaş ailesinden paralar istendi Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır! Altınbaş ailesinden paralar istendi
ABD’de idamdan kurtulan Christa Pike’ın damarının yırtıldığı iddia edildi ABD'de idamdan kurtulan Christa Pike'ın damarının yırtıldığı iddia edildi
Sarıgül ve korumasına ait olduğu öne sürülen görüntüler için Kriminal Büro’ya talimat Sarıgül ve korumasına ait olduğu öne sürülen görüntüler için Kriminal Büro'ya talimat
İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar’da Yeni Parti, ORC’de AK Parti birinci İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar'da Yeni Parti, ORC'de AK Parti birinci
Operasyon sırasında ortalık karıştı Özel Harekat polisini zor tuttular Operasyon sırasında ortalık karıştı! Özel Harekat polisini zor tuttular
Bakan Uraloğlu açılışını yaptı İki ilçe arasındaki mesafe 24 dakikaya düştü Bakan Uraloğlu açılışını yaptı! İki ilçe arasındaki mesafe 24 dakikaya düştü
1 milyon kişinin borcu silinecek Meclis’te hazırlıklar başladı 1 milyon kişinin borcu silinecek! Meclis'te hazırlıklar başladı
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz şoku Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
16:47
Yunanistan Kara Kuvvetleri, “anti-drone kafes“ sistemini kullanmaya başladı
Yunanistan Kara Kuvvetleri, "anti-drone kafes" sistemini kullanmaya başladı
16:46
Bahçeli: 7 Şubat 2027’de olağan kongremizi gerçekleştireceğiz
Bahçeli: 7 Şubat 2027'de olağan kongremizi gerçekleştireceğiz
16:39
Borsa İstanbul’da sert düşüş İşte keskin düşüşün arkasındaki 2 neden
Borsa İstanbul'da sert düşüş! İşte keskin düşüşün arkasındaki 2 neden
16:38
Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkes sağlandı: 29 Ekim’de başlıyor
Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkes sağlandı: 29 Ekim'de başlıyor
16:31
Ali Koç’tan oğluna büyük şok Üniversite hayali suya düştü
Ali Koç'tan oğluna büyük şok! Üniversite hayali suya düştü
16:21
Aziz Yıldırım küplere bindi Galatasaray derbisi için tek bir isteği var
Aziz Yıldırım küplere bindi! Galatasaray derbisi için tek bir isteği var
15:57
Togg yeni aracını tanıttı 100 kilometreye ulaşma ve şarj süresi bomba
Togg yeni aracını tanıttı! 100 kilometreye ulaşma ve şarj süresi bomba
15:08
Fatih Erbakan, DEM’in kalesinde ana dilde eğitim sözü verdi
Fatih Erbakan, DEM'in kalesinde ana dilde eğitim sözü verdi
14:27
Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor
Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor
13:27
1 milyon kişinin borcu silinecek Meclis’te hazırlıklar başladı
1 milyon kişinin borcu silinecek! Meclis'te hazırlıklar başladı
13:06
Aydın’da eşini silahla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, arka cam kırılarak yakalandı
Aydın'da eşini silahla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, arka cam kırılarak yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 16:51:38. #.0.3#
SON DAKİKA: Kaymaklı'da yol kavgası pahalıya patladı: Diğer sürücüye saldırmak için inen kişiye 180 bin TL ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei