Kaymaklı'da yol kavgası pahalıya patladı: Diğer sürücüye saldırmak için inen kişiye 180 bin TL ceza

Kaymaklı'da yol kavgası pahalıya patladı: Diğer sürücüye saldırmak için inen kişiye 180 bin TL cezaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nevşehir'e bağlı Kaymaklı beldesinde trafikte tartıştığı E.T.'ye hakaret edip saldıran M.B., jandarmanın incelediği kamera kayıtlarıyla tespit edildi. Karayolları Trafik Kanunu'na göre 180 bin TL idari para cezası kesilen sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alındı, aracı da 60 gün trafikten men edilerek otoparka çekildi. Sürücü hakkında tehdit ve hakaret suçlarından adli işlem başlatıldı.
Nevşehir'in Kaymaklı beldesinde trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak amacıyla aracından inen sürücüye 180 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 60 gün el konulurken, aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi.
TRAFİKTE TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYE SALDIRDI
Olay, geçtiğimiz günlerde Kaymaklı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.B. ile E.T. isimli sürücüler arasında trafikte tartışma yaşandı. Durumun jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Jandarma Trafik ekiplerince kamera kayıtları üzerinde yapılan incelemede, M.B.'nin aracından inerek diğer sürücüye hakaret ettiği ve saldırıda bulunduğu tespit edildi. Olayla ilgili M.B. hakkında tehdit ve hakaret suçlarından adli işlem başlatıldı.
180 BİN LİRA CEZA, 60 GÜN TRAFİKTEN MEN
Ayrıca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4 maddesi kapsamında, trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek fiilinden 180 bin TL idari para cezası uygulandı.
Sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alınırken, aracı da 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?