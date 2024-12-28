New York metrosunda bir haftada ikinci vahşet! Bir kişi daha diri diri yakıldı - Son Dakika
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New York metrosunda bir haftada ikinci vahşet! Bir kişi daha diri diri yakıldı

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ABD'nin New York şehrinde metroda bir kişinin diri diri yakılmasının ardından aynı vahşet tekrar yaşandı. Penn İstasyonu'nda 56 yaşındaki bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi.

28.12.2024 09:18  Güncelleme: 09:36
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ABD'nin New York eyaletindeki metro istasyonunda bir haftada iki kez vahşet yaşandı. Vahşetin adresi bu kez Penn İstasyonu oldu.

New York metrosunda bir haftada ikinci vahşet! Bir kişi daha diri diri yakıldı

DİRİ DİRİ YAKTILAR

27 Aralık Cuma akşamı, saat 22.10 sıralarında 56 yaşındaki bir adam kasten ateşe verildi. Vücudunda ciddi yanıklar oluştuğu belirtilen adam hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırının neden gerçekleştiği belirsizliği korurken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Polis, görgü tanıklarının bilgi vermesi halinde yetkililere ulaşmasını istedi. Ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri alırken metro istasyonu güvenlik şeridiyle kapatıldı.

New York metrosunda bir haftada ikinci vahşet! Bir kişi daha diri diri yakıldı

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde de ABD'nin New York kentine bağlı Brooklyn'de metroda bir şahıs uyuyan kadını çakmakla ateşe verilmiş ve kadın olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından 2018'de Guatemala'dan ABD'ye göç ettiği belirlenen saldırgan gözaltına alınmıştı.

New York metrosunda bir haftada ikinci vahşet! Bir kişi daha diri diri yakıldı
New York metrosunda bir haftada ikinci vahşet! Bir kişi daha diri diri yakıldı
New York metrosunda bir haftada ikinci vahşet! Bir kişi daha diri diri yakıldı
Kaynak: AA

New York, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa New York metrosunda bir haftada ikinci vahşet! Bir kişi daha diri diri yakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ibrahim yeter:
    Trump resmen göreve başladığındayasadışı göçmenleri sınır dışı edecek ve bu yüzden geçen seferdeki gibi benzer şekilde katil göçmen birisi ölen ise evsiz olan, Özetle bu işi bu yasa sempati görünsün diye Trump yaptırıyor.!!! Doğrudur yanlıştır bilemem ama zalimler için yaşasın Cehennem !! 13 1 Yanıtla
  • Mahmut Gün:
    Eğer Amerika'da göçmen Katliyami devam ederse çarsi karışır zaten kaybedecek birşeyi kalmayanlar göç ediyo olul oluk Amerikalı gider bu iste 8 0 Yanıtla
  • Murat Sert:
    yansin amerıka 6 1 Yanıtla
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