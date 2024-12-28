New York metrosunda bir haftada ikinci vahşet! Bir kişi daha diri diri yakıldı

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Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız

ABD'nin New York eyaletindeki metro istasyonunda bir haftada iki kez vahşet yaşandı. Vahşetin adresi bu kez Penn İstasyonu oldu.

DİRİ DİRİ YAKTILAR

27 Aralık Cuma akşamı, saat 22.10 sıralarında 56 yaşındaki bir adam kasten ateşe verildi. Vücudunda ciddi yanıklar oluştuğu belirtilen adam hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırının neden gerçekleştiği belirsizliği korurken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Polis, görgü tanıklarının bilgi vermesi halinde yetkililere ulaşmasını istedi. Ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri alırken metro istasyonu güvenlik şeridiyle kapatıldı.