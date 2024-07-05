New York\'ta 8 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü, saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi

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Silahından çıkan kurşunlar eşine değil sevgilisine isabet etti

New York Polis Departmanı, Queens'te 8 yaşında bir çocuğu bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen bir adamın bir polis memuru tarafından vurularak öldürüldüğünü bildirdi.

CİNAYETİN SEBEBİ BİLİNMİYOR

Polis, bıçaklamanın büyük ihtimalle bir aile içi anlaşmazlıktan kaynaklandığını söyledi ancak detaylar henüz net değil. Polis, 20 yaşındaki şüphelinin ve 8 yaşındaki erkek kurbanın kardeş veya üvey kardeş olabileceğini belirtti. İsimler henüz açıklanmadı.

Olay, ilçenin Jamaica semtindeki 94. Cadde'de bir apartman binasında meydana geldi. Polis, saat 17:20 civarında, sırtından bıçaklanan 29 yaşındaki bir kadının binadan ayrıldığını ve yardım istemek için sokaktan aşağı MTA Polisi'ne koştuğunu söyledi. Aynı zamanda, binanın güvenlik masası polisi aradı.

SALDIRGAN BIÇAĞINI BIRAKMAYINCA POLİS ATEŞ ETTİ

Polis memurları daireye girdiklerinde şüphelinin 43 yaşındaki babasını bıçakla tehdit ettiğini gördü. Polis, şüphelinin bıçağı bırakması yönündeki tekrarlanan emirleri reddettiğini ve ardından bir memurun bir el ateş ederek şüpheliyi vurduğunu belirtti.Şüpheli, hayatını kaybettiği bölgedeki bir hastaneye kaldırıldı. Polis, olay sırasında dairede 8 aylık bir bebeğin de bulunduğunu, ancak bebeğin zarar görmediğini belirtti.

NYPD Şefi Chell, "New York polis memurlarının bazen hızlı karar vermeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz. Ve bu kararları vererek iki hayat kurtardılar." dedi. Saldırının görüntüleri polis kameralarına yansıdı. Polis, 29 yaşındaki kadının ve 43 yaşındaki adamın tedavi için bölgedeki hastanelere götürüldüğünü ve ikisinin de durumlarının iyi olduğunu belirtti.