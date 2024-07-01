Niğde'de kaybolan Mehmet Elmas için arama çalışmaları devam edecek - Son Dakika
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Niğde'de kaybolan Mehmet Elmas için arama çalışmaları devam edecek

Niğde\'de kaybolan Mehmet Elmas için arama çalışmaları devam edecek

Niğde'de Gümüşler Baraj Göleti'nde kaybolan Mehmet Elmas için başlatılan arama çalışmaları yarın sabah devam edecek. Dalgıç polislerin su altı arama çalışmaları sürdürülerek, kayıp şahsın bulunması için ekipler çalışmalarına gün ışığıyla devam edecek.

01.07.2024 00:53
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Niğde'de Gümüşler Baraj Göleti'nde kaybolan Mehmet Elmas için başlatılan arama çalışmasına sabah devam edilecek.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada dalgıç polislerin Mehmet Elmas için yaptığı su altı arama çalışmalarının yarın devam edileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada; "Niğde merkeze bağlı Gümüşler beldesindeki Gümüşler Baraj Göleti kıyısında kaybolduğu belirtilen Mehmet Elmas'a ait olduğu iddia edilen kıyafetler ve cep telefonunun bulunduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polis, Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi gölde arama yaptı. Ekipler, ara verdikleri çalışmalara gün ışığıyla devam edecek." ifadelerine yer verildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de kaybolan Mehmet Elmas için arama çalışmaları devam edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de kaybolan Mehmet Elmas için arama çalışmaları devam edecek - Son Dakika
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