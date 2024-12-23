Nizip'te Trafik Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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Nizip'te Trafik Kazası: 1 Ölü

Nizip\'te Trafik Kazası: 1 Ölü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen kazada 19 yaşındaki Halil İbrahim Yılmaz hayatını kaybetti.

23.12.2024 12:18
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Nizip ilçesi Atatürk Mahallesi fıstık hali kavşağında meydana gelmişti. İddiaya göre, fıstık halinden D-400 karayoluna çıkış yapan Halil İbrahim Yılmaz (19) idaresindeki 35 BGK 894 plakalı otomobil, Şanlıurfa istikametinden Gaziantep istikametine ilerleyen N.Y. kontrolündeki 27 AOF 320 plakalı Mercedes marka tır ile çarpıştıktan sonra savrularak H.Y. idaresindeki 27 AVB 295 plakalı Audi marka otomobile çarpmıştı. Meydana gelen kazada 35 BGK 894 plakalı aracın genç sürücüsü Halil İbrahim Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza saniye saniye güvenlik kamerasında

Kaza anı ve sonrasında yaşananlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 35 BGK 894 plakalı otomobilin Nizip Fıstık Halinden ana yola çıktığı ve Şanlıurfa istikametinden Gaziantep istikametine ilerleyen N.Y. kontrolündeki 27 AOF 320 plakalı Mercedes marka tır ile çarpıştıktan sonra savrularak park halinde duran H.Y. idaresindeki 27 AVB 295 plakalı Audi marka otomobile çarptığı anlar yer aldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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