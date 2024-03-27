İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bağlı Etiler semtinde sabaha karşı motosikletle gelen kasklı 2 kişi tarafından Nusret isimli ünlü et restoranına gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüye ulaşıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırı sonrası olay yerinde 11 mermi kovanı bulunmuştu.
Edinilen bilgiye göre, olay, 21 Mart Perşembe günü sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Beşiktaş Etilen Nispetiye Caddesi üzerinde meydana gelmişti. İddiaya göre, sabaha karşı içeride gece bekçisi olduğu sırada Nusret isimli ünlü et restoranına motosikletle gelen kasklı 2 saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti.
Ölen ya da yaralananın olmadığı silahlı saldırıya ilişkin görüntülere ulaşıldı. İtalya'ya kaçan çete elebaşı Barış Boyun'a yakın kişilerce gerçekleştirilen saldırıya yönelik soruşturmada Y.Y. ve O.Y. Antalya'da, H.A.K. ve U.K. Eyüpsultan'da, M.A.Y. Beylikdüzü'nde olmak üzere İstanbul ve Antalya'da toplam 5 şüpheli şahıs yakalanırken, saldırı anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, motosikletle ilerleyen iki kişinin, seyir halindeyken peş peşe ateş ettiği anlar yer alıyor. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Etiler'deki Nusret restoranına silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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