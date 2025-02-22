Oğlunu defnetmeden serbest kaldı, baba isyan etti - Son Dakika
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Oğlunu defnetmeden serbest kaldı, baba isyan etti

Oğlunu defnetmeden serbest kaldı, baba isyan etti

Antalya'da motokuryelik yapan 19 yaşındaki oğlu Yaşar Dede Esen'e, otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan Emir S.'nin defin yapılmadan serbest kalmasına tepki gösteren baba Mehmet Esen, "Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Sürücü cezasını çeksin. Elini kolunu sallayarak gezmesini istemiyorum" dedi.

22.02.2025 11:15
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Olay, 17 Şubat'ta saat 02.00 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Alparslan Türkeş Bulvarı yönünde seyir halinde olan Emir S.'nin kullandığı 07 AIY 322 plakalı otomobil, tali yoldan çıkarak sağa dönmek üzere olan 07 ALG 134 plakalı motosiklet sürücüsü motokurye Yaşar Dede Esen'e çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Esen, kurtarılamadı. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Emir S. çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

"12 SAAT GEÇMEDEN SERBEST BIRAKILMIŞ"

Baba Mehmet Esen, "Olay esnasında Türkiye'de değildim. Yurt dışında iş seyahatindeydim. Bana ulaşıldı. Hemen aileme ve yakınlarıma haber verdim. Oğlum kuryelik yaparken kaza geçiriyor. Kazanın ayrıntılarını gelince öğrendim. Oğlum hastanede vefat etmiş. Kaza sonrası olay yerinde tutanaklar tutulmuş. Oğluma çarpan sürücü, 12 saat geçmeden serbest bırakılmış. Ben acılar içerisinde yanarken, oğlumun ölümüne sebep olan kişi serbest bırakılıyor. Hayalleri vardı. Ziraat fakültesinde okuyordu" dedi.

Oğlunu defnetmeden serbest kaldı, baba isyan etti

"TUTANAKTA KAMERA KAYDININ OLMADIĞI YAZILMIŞ"

Trafik polisleri tarafından tutulan tutanakla kazanın oluş şekli arasında farklılıklar olduğunu iddia eden Mehmet Esen, "Sürücü adalet karşısına çıkıyor, savcı tutuklanmasını talep ederken, hakim 'deliller toplandı' diye serbest bırakıyor. Tutanakta kamera kaydının olmadığı yazılmış. Olay yerinde araştırma yaptık ve kamera kaydına ulaştık. Kamera kaydına ulaşabilirken, polisler nasıl ulaşamıyor? Tutanak çarpan kişinin beyanına göre hazırlanmış. Oğlumun kaskı vardı. Fakat bize teslim edilmedi. Tutanakta 'kask belirlenmedi' yazıyor. Görüntüleri var; kaskının orada olduğuna dair. Sağlıkçılar kaskını başından çıkarmış" diye konuştu.

"HAYALLERİYLE GÖMDÜM"

Serbest bırakılan sürücünün tutuklanmasını isteyen baba Esen, "Bir köpeğe çarpan kişi bile günlerce cezaevinde kalırken, oğlumun hayalleriyle oynayan kişi serbest kalıyor. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bütün delillerin toplanıp, bilirkişi tarafından yeniden incelenmesini istiyorum. Sürücü cezasını çeksin. Elini kolunu sallayarak gezmesini istemiyorum. Ben zaten ölmüşüm. Hayalleriyle gömdüm oğlumu. Sürücü yalan beyanlarıyla serbest kalıyor. Bir cana kıymak, bu kadar kolay mı?" diye konuştu.

Oğlunu defnetmeden serbest kaldı, baba isyan etti

"İYİ ARAŞTIRILMAMIŞ"

Ailenin avukatı Adem Can Özcan ise "Olayla ilgili birçok eksiklik mevcut. Araştırılmadan işlemler yapılmış. Olay gece 02.00 sıralarında gerçekleşiyor. Olay yerine gelen polis ekipleri, yeterince inceleme yapmadan tutanak tutuyorlar. Bu tutanakta eğimli yol düzmüş gibi gösterilmiş. Kamera görüntüsüne ulaşılamadığı yazılmış. Gece saatlerinde yeterince araştırma yapmadan orada hemen tutanaklar tutulmuş, olay örtbas edilmiş" iddiasında bulundu.

AİLE, KARARA İTİRAZ ETTİ

Sürücünün adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz ettiklerini söyleyen avukat Özcan, "Şüpheli tahliye edildikten sonra bu delilleri değiştirebilir ve yok edebilir. Gidip kamera görüntülerini saklayabilir. Verilen bu karara herkes şaşırıyor. Gencecik bir insan ölüyor, daha defnedilmeden karşı taraf serbest kalıyor. Bunu aileye anlatmak çok zor. Gerekli itirazlarımızı yaptık. Savcılık makamı da itirazlarımızı haklı gördü. Şüphelinin tekrar değerlendirilmek suretiyle yakalanması ve tutuklanması için bir üst mahkemeye dosyayı gönderdi. Dosyanın sonuçlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Oğlunu defnetmeden serbest kaldı, baba isyan etti

Mehmet Esen, Güvenlik, Otomobil, Antalya, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Oğlunu defnetmeden serbest kaldı, baba isyan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Serkan Polat:
    ondan sonra reis ciksin adalete guvenin desin,bu hakik ve savci gorev alirken kim hangi adalete nasil guvenecek 55 1 Yanıtla
  • ismail engin oruncak:
    şaşırdık mı? 53 1 Yanıtla
  • Beni boş ver:
    Adalet mülkün temeli imiş değil mi 35 1 Yanıtla
  • Nazife:
    cookkk üzüldüm gencecik çocuk allah ailesine sabır versin büyük acı zanlı cezasını çekmeli. 33 0 Yanıtla
  • myhryq-pibdUf-9komvi:
    Suçluları serbest bırakan Hakimler ve Savcılar araştırılmalı Hangi terör örgütü sempatizanı Ülkedeki huzuru ve Adaleti bitirdi bu hakim ve savcılar akp nin ayağını kaydırıyorlar 7 11 Yanıtla
  • Metin Çetinkaya:
    bende kalkmış silivri i devlet hastanesinde güvenlik görevlisi olan şimdi emekli edilen acile datp raporu almaya gelen boşanma aşamasındaki kadınlara evlilik teklif mahkemeye çıkıp yalancı şahitlik yaban şerefsize ceza aldırmaya çalışıyorum savcılık suçlu gördü mahkeme af etti bende adalet diye bağırıyorum bu abi ne yapsın adliyeler hep karanlık önümüzü görmeye hak ışığı arıyoruz 8 0 Yanıtla
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