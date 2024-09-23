Öğrencilere Yönelik Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
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Öğrencilere Yönelik Dolandırıcılık Uyarısı

Öğrencilere Yönelik Dolandırıcılık Uyarısı

Yeni eğitim yılıyla dolandırıcılar artıyor; sipariş kodlarını paylaşmayın, dikkatli olun.

23.09.2024 10:09
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İnternet üzerinden haksız kazanç elde etmek isteyen dolandırıcılar artmaya devam ediyor. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla beraber özellikle üniversite öğrencilerini hedef alan dolandırıcılara karşı uzmanlar, verilmeyen bir sipariş üzerine istenen kodların paylaşılmamasına dikkat çekiyor.

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla beraber dolandırıcılar internet siteleri ve uygulamalar üzerinden faaliyetlerine devam ediyor. Özellikle internet üzerinden yemek siparişi veren öğrencileri takip eden dolandırıcılar, yemek siparişi vermeyen öğrencilere sipariş verilmiş gibi gönderdikleri mesajların içerisindeki 'Size bir kod gönderdik. Bu kodu bize söyleyin yemek siparişinizi iptal edelim' şeklinde konuşarak 'yanlışlık' havasında iletişime geçtikleri kişileri ağlarına düşürmeye çalışıyor.

"Kodu bize vermeniz yeterli diyorlar ve kodu verdiğiniz anda dolandırıcılık yaşanıyor"

Dolandırıcıların yöntemini anlatan avukat Asiye Tuğçe Çakır, "Bu durum son günlerde vatandaşlarımızın oldukça fazla başına gelmektedir. Herhangi bir yemek siparişi verdiğiniz uygulamadan sizleri arayıp 'yemek siparişi vermişsiniz' şeklinde arıyorlar daha sonrasında siz 'benim böyle bir siparişim yok' dediğinizde iptal etmemiz için sizin numaranıza göndermiş olduğunuz kodu bize vermeniz yeterli diyorlar ve kodu verdiğiniz anda sizden para çekimi yapabiliyorlar" dedi.

Dolandırıcılar öğrencileri tercih ediyor

Dolandırıcıların yönteminden korunma yollarını anlatan Çakır, "Son zamanlarda bilişim sistemlerinin kullanılarak vatandaşların dolandırılması çoğaldı. Özellikle öğrencilerin okul için dönüş yapmasıyla verilen yemek siparişlerinin artması nedeniyle dolandırıcılar bu yönteme yöneldiler. Bunlardan kendinizi korumanın tek yolu aslında bu şekilde arayanlara itibar etmemektir. Sonrasında kodun nereden geldiğini kontrol etmeniz gerekmekte. Sizin bu siteden sipariş vermediğinizi, aile bireylerinizle, yakınınızdaki arkadaşlarınızla konuşarak bu durumu teyit edip, sonrasında gerekirse o kullandığınız uygulamanın yöneticileriyle iletişime geçerek bu durumlardan kendinizi çok rahatlıkla koruyabilirsiniz" şeklinde konuştu.

"Paranın nereden geldiğini bilmiyorsanız, en yakın kolluk kuvvetine başvurmanızda fayda olacaktır"

Bir dolandırılma olayının yaşanması sonrası yapılması gerekenleri anlatan Çakır, "İlk olarak adliyeye veya en yakın karakola başvuru yapabilirsiniz. Lakin biz her zaman en yakın kolluk kuvvetine başvuru yaparak dosyayı bir an önce açtırmanızı ve bir an önce de soruşturma başlatılmasını tavsiye ederiz. Dolandırıcılar artık kendilerinin sicilleri kabarıklaşması ve beraberinde cezaevi yolu görününce yeni bir yöntem daha buldular. Sicili temiz vatandaşlara komisyon vermek karşılığında onların bilgilerini alıp onların hesaplarına parayı gönderiyorlar. Bu aracı kişiye de komisyon vererek oradan parayı alıyorlar. Bu yüzden bizim vatandaşlarımızdan isteğimiz, sicili temiz kişiler bunlardan korunmak için ne iş yaptığını bilmediğiniz, nereden para geleceğini bilmediğiniz kişilerle IBAN bilgilerinizi paylaşmamanız veya hesabınıza gelen paranın nereden geldiğini bilmiyorsanız, en yakın kolluk kuvvetine veya başsavcılığa başvurmanızda fayda olacaktır. Bu paranın nereden geldiğini bilmediğinizi bildiren bir dilekçeyle soruşturma açılmasını sağlayıp kendinizi daha rahat aklayabilirsiniz" diye konuştu.

Zaman zaman dolandırıcıların mesajının kendisine geldiğini anlatan Fatih Olgunçelik, "Bir süre önce bana benzer mesajlar geldi. Kargo veya yemek siparişi olarak mesaj geliyor. Ben okumadan siliyorum, arkadaşlara da bunu tavsiye ederim. Bu mesajlarda dolandırıcılık olayları olduğunu duydum, ben de açmıyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Teknoloji, Güvenlik, Ekonomi, 3-sayfa, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Öğrencilere Yönelik Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika

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