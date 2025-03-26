Öğretmene Ölüm Tehditleri: Tutuklama Sonrası Mutluluk - Son Dakika
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Öğretmene Ölüm Tehditleri: Tutuklama Sonrası Mutluluk

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Öldürülme tehdidi sonrası tutuklanan şüpheli, öğretmen Ayşe Sarıkaya'nın rahat nefes almasını sağladı.

26.03.2025 11:52
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Ölüm tehditleri alan Ayşe öğretmen: "Çifte bayram yapacağız bunun için çok mutluyum"

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde öldürmekle tehdit edilen ardından da şüphelinin yakalanıp tutuklanmasıyla rahat bir nefes alan öğretmen Ayşe Sarıkaya, "Çifte bayram yapacağız bunun için çok mutluyum" dedi.

Silifke ilçesinde bir ortaokulda öğretmen olduğu öğrenilen Ayşe Sarıkaya, eski erkek arkadaşının tehditlerinden korktuğu için ağlayarak video çekti. Videoda yaşadıklarını anlatan genç öğretmen, ölmek istemediğini belirterek sosyal medyadan emniyet güçlerini etiketleyerek yardım istedi. Videonun sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Mersin ve Adana polisi harekete geçti. Ekiplerin çalışmasında şüpheli Mustafa O.'nun Adana'da olduğu belirlenerek kısa sürede yakalandı.

49 suç kaydı 10 yıl 6 ay hapis cezası çıktı

Yakalanan şüphelinin kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi suçlardan 49 kaydı bulunurken cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Şüphelinin kasten yaralama ve dolandırıcılık suçlarından da toplamda 10 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve adliyedeki işlemleri tamamlanan Mustafa O. cezaevine teslim edildi.

"Nefes alamaz haline geldim"

Evinde anne ve babası ile birlikte yaşayan öğretmenliğe ise bir yıl önce başladığı öğrenilen Ayşe Sarıkaya, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Sarıkaya, "Ben 2021 yılından ayrıldım bu şahıstan. Bu şahısla ilgili birçok sıkıntılarım olmuştu. Ben okulumu dondurmak zorunda kaldım bu şahıs yüzünden. Ağabeyimin evine yerleştim. Evimi taşladı. Evimin etrafında sürekli dolanıyordu. Polis memuru olan ağabeyimle uğraştı. Ailemi, annemi, babamı, çevremi, arkadaşlarımı, üniversite hocalarıma çevremdeki herkese ulaştı bu şahıs. Ben nefes alamaz haline geldim. Etrafımdaki herkes 'sen yaptın mı?' gibisinden konuştu. Ben dört Ramazandır neler yaşadığımı biliyorum. Bunları yaşarken çok zor günler geçirdim. Daraldım. Artık bir sonuç almak istiyordum. Elimden geleni yaptım evraklarımı sundum. Şikayetlerimi sundum. Ama bir yerden sonra tıkandım" ifadelerini kullandı.

"Çifte bayram yapacağız bunun için çok mutluyum"

Ailesinin bu süreçte arkasında olduğuna değinen Sarıkaya, "Yapabileceğim şeyler sınırlıydı. Bende sosyal medyada böyle bir video paylaştım. Şunu söyleyeyim. Şahıs tutuklanmış, Adana İl Emniyet Müdürlüğü ve Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğünden bilgi aldım. Bunun mutluluğun yaşıyorum. Sizlerin sayesinde oldu. Özellikle Adana İl Emniyet Müdürlüğüne, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğüne, İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarına, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ederim. Onlar olmasa bunu kolay atlatamazdım. 3 yıldır benim yaşadığım bayram eziyetle geçti. Şimdi inşallah bu dördüncü bayramım. Çifte bayram yapacağız bunun için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Öğretmene Ölüm Tehditleri: Tutuklama Sonrası Mutluluk - Son Dakika

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