 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hasta yakını, acilde kız kardeşinin saçına dokunan doktoru darbetti - Son Dakika
Üye Girişi

Hasta yakını, acilde kız kardeşinin saçına dokunan doktoru darbetti

Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesinde görevli doktor Mertcan Y., kız kardeşlerinin saçına dokunduğu gerekçesiyle 2 şahıs tarafından darbedildi. O anlar kameralara yansırken doktorla daha önce tanıştığını belirten hasta Betül Ş., ''Kendisini sosyal medyadan ekledim, 4-5 gün sohbet ettik. Tekrar gittiğimde ise serum takıldı. Gözümü açtığında doktor Mertcan'ın saçıma dokunup başımda beklediğini gördüm.'' dedi.

24.12.2023 - 10:13,
Abone Ol

Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesinde görevli doktor hasta yakınları tarafından yumruklu saldırıya uğradı. 2 şahıstan 1'i tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şahısların, doktorun hastaneye getirdikleri kız kardeşlerinin saçına dokunduğu için saldırıda bulundukları iddia edildi. Söz konusu kız kardeş Betül Ş. ise "Doktor Mertcan ile daha önce hastaneye gittiğimde tanıştık ve kendisini sosyal medya hesabımdan ekledim. 4-5 gün sohbet ettik. Tekrar gittiğimde ise serum takıldı. Uyuduğum esnada birinin saçıma dokunduğunu ve gözümü açtığında doktor Mertcan'ın saçıma dokunup başımda beklediğini gördüm." dedi.

DOKTORUN YÜZÜNE YUMRUK ATTI

Dün saat 01.00 sıralarında Şişli Kaptanpaşa Mahallesi'nde bulunan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yeşil alanda görevli asistan doktor Mertcan Y., hasta yakınları tarafından tekme ve yumruklu saldırıya uğradı.

Ortalığın karıştığı kavgaya müdahale eden güvenlik görevlileri olaya müdahale ederken, doktora yumruk atan 2 şahıs polis noktasına götürüldü. Saldırı ve arbede anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Olayın ardından hastanedeki çalışanların "beyaz kod" vermesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, doktora saldıran M.E.Ş. (17) ve Burak Ş.'yi (27) gözaltına aldı. Öte yandan aldığı yumruk darbeleri nedeniyle yüzünden kırıklar oluşan doktor tedavi altına alındı.

Hasta yakını, acilde kız kardeşinin saçına dokunan doktoru darbetti

"GÖZÜMÜ AÇTIĞIMDA SAÇIMA DOKUNDUĞUNU GÖRDÜM"

Öte yandan yaşanan olayla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Kardeşleri tarafından hastaneye getirilen Betül Ş.'nin (24) verdiği ifadede, "Diş ağrısı için fazla ağrı kesici aldığımdan dolayı ağabeyim Burak ve kardeşim Muhammet Eren ile birlikte hastaneye geldim. Doktor Mertcan ile daha önce hastaneye gittiğimde tanıştık ve kendisini sosyal medya hesabımdan ekledim. 4-5 gün sohbet ettik. Hastaneye gittiğimde Mertcan'ı gördüm. Tedavin bitince tekrar eve gittim ancak evde ateşlendim. Tekrar geri hastaneye geldim ve tekrar yeşil alanda serum takıldı. Bu yüzden uyuduğum esnada birinin saçıma dokunduğunu ve gözümü açtığımda doktor Mertcan'ın saçıma dokunup başımda beklediğini gördüm. O sonra da ağabeyim Burak ile doktor Mertcan arasında sözlü tartışma yaşandı. Dışarıya çıktığımda ağabeyimi ve kardeşimi polis noktasına götürdüklerini öğrendim" dediği öğrenildi.

Hasta yakını, acilde kız kardeşinin saçına dokunan doktoru darbetti

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 2 şahıs, "beyaz kod yönetmeliği" gereği ifadesi alınmasına gerek olmadan emniyetteki işlemleri sonrasında savcılığa sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen M.E.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Burak Ş. ise adli kontrolle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hasta yakını, acilde kız kardeşinin saçına dokunan doktoru darbetti
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • osman şahin: Bu ülkede insanlar yol verme kavgasında birbirini öldürüyor parayı basan silahı beline takıyor hak,hukuk, adalet herkese lazım Yanıtla 10 0
  • Mehmet Aydın: O kendini bilmez kadını ve iki yakınına TC topraklarında sağlık hizmeti almaktan men edeceksin Gitsin üfürükçü hocalara evire çevire ilgilenirler sesi çıkmaz Yanıtla 11 6

Okmeydanı, Şişli, Saldırı, Güvenlik, Hastane, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hasta yakını, acilde kız kardeşinin saçına dokunan doktoru darbetti - Son Dakika


11:10
Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi
10:57
Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın
10:55
12 şehidimizin acı haberini sahnede alan Ajda Pekkan konserini yavaşlattı 12 şehidimizin acı haberini sahnede alan Ajda Pekkan konserini yavaşlattı
10:24
Milli Savunma Bakanı, Irak sınırında! Yaşar Güler'e TSK Komuta Kademesi de eşlik ediyor Milli Savunma Bakanı, Irak sınırında! Yaşar Güler'e TSK Komuta Kademesi de eşlik ediyor
10:13
Hasta yakını, acilde kız kardeşinin saçına dokunan doktoru darbetti Hasta yakını, acilde kız kardeşinin saçına dokunan doktoru darbetti
10:08
Endonezya'da sanayi bölgesinde patlama! En az 12 kişi öldü, 39 kişi yaralandı Endonezya'da sanayi bölgesinde patlama! En az 12 kişi öldü, 39 kişi yaralandı
09:39
Özgür Özel, şehit Enes Budak ile fotoğrafını paylaştı: 2020'de yan yana geldiğimizi görünce bir kez daha kahroldum Özgür Özel, şehit Enes Budak ile fotoğrafını paylaştı: 2020'de yan yana geldiğimizi görünce bir kez daha kahroldum
09:33
JN.1 kabusu büyüyor! 41 ülkede tespit edilen varyant için uyarılar art arda geldi JN.1 kabusu büyüyor! 41 ülkede tespit edilen varyant için uyarılar art arda geldi

Son Dakika
11:10 Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi
10:57 Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın
10:55 12 şehidimizin acı haberini sahnede alan Ajda Pekkan konserini yavaşlattı
10:24 Milli Savunma Bakanı, Irak sınırında! Yaşar Güler'e TSK Komuta Kademesi de eşlik ediyor
10:13 Hasta yakını, acilde kız kardeşinin saçına dokunan doktoru darbetti
10:08 Endonezya'da sanayi bölgesinde patlama! En az 12 kişi öldü, 39 kişi yaralandı
09:39 Özgür Özel, şehit Enes Budak ile fotoğrafını paylaştı: 2020'de yan yana geldiğimizi görünce bir kez daha kahroldum
09:33 JN.1 kabusu büyüyor! 41 ülkede tespit edilen varyant için uyarılar art arda geldi
08:59 İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Otomobil, servisle kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
08:48 RTÜK incelemesi sonrası Kızıl Goncalar dizisine bir darbe daha! 2 mekanda çekim izinleri iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 11:37:36. #1.12#
SON DAKİKA: Hasta yakını, acilde kız kardeşinin saçına dokunan doktoru darbetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement