Öldürülen uzman çavuşun eşi şikayetçi

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- Öldürülen uzman çavuşun eşi: "Sonuna kadar şikayetçiyim"

Kayseri'de düğün çıkışı öldürülen uzman çavuşun duruşmasına devam edildi

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde düğün çıkışında meydana gelen kaza sonrası çıkan kavgada uzman çavuşun bıçaklanarak öldürüldüğü olayın ilk duruşması görüldü. Duruşmaya katılan uzman çavuşun eşi sanıktan sonuna kadar şikayetçi olduğunu söyledi.

Kayseri Adalet Sarayı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık F.B., müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada ifadesi alınan sanık F.B., "Ben olay günü 09.30 civarında düğüne gittim. Daha sonra düğün dağıldı. Halamı aracına doğru götürdüğüm sırada kaza sonrası kavga olduğunu gördüm. Olay yerine gittim. Maktul bize küfürler ediyordu. Sonra ben kendisini uyardım. Bana 'sen kimsin? 'diyerek, küfür etti. Maktulün arkadaşları beni arka tarafa götürmeye çalıştı. Ben daha sonra akrabalarıma saldırdıklarını gördüm. Tekrardan olay yerine gittim ve maktulün silahına davrandığını gördüm. Yanımda bıçak vardı. Bıçağı çektiğimi hatırlıyorum ama salladığımı hatırlamıyorum. Çok fazla alkollü değildim. Orada olduğum için çok pişmanım" dedi.

Öldürülen Utku Can Demir'in eşi Fatmanur Demir ise, "Eşimin silahı bendeydi. Kavga çıktığı sırada eşim silahını bana verdi. Sonuna kadar şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

Mahkemede olaya şahit olan 4 tanık dinlendi. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Duruşma sonrası maktul Utku Can Demir'in annesi sinir krizi geçirdi.

Olayın geçmişi

Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde birbirine yakın iki farklı düğün salonundan çıkan araçlar kaza yaptı. İddiaya göre, kaza sonrası taraflar arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan Uzman Çavuş Utku Can Demir (26), kaldırıldığı Kayseri Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diyarbakır'da uzman çavuş olduğu öğrenilen Utku Can Demir'in cansız bedeni, otopsi yapılmak için morga kaldırıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Demir'i bıçaklayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin F.B. olduğunu tespit eden ekipler, katil zanlısını düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.