Fethiye'de paraşüt faciası! Pilot ile Çinli turist feci şekilde can verdi - Son Dakika
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Fethiye'de paraşüt faciası! Pilot ile Çinli turist feci şekilde can verdi

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde Babadağ'dan tandem yamaç paraşütü yapan pilot Ali Kıdıl ve Çinli turist Xiangrui Meng, paraşütün düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Ekipler 10 saatlik zorlu çalışmayla cesetlere ulaştı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'da meydana gelen yamaç paraşütü kazasında pilot Ali Kıdıl ile Çin uyruklu turist Xiangrui Meng hayatını kaybetti.

Fethiye'de paraşüt faciası! <a class='keyword-sd' href='/pilot/' title='Pilot'>Pilot</a> ile Çinli turist feci şekilde can verdi

HAVALANDIKTAN KISA SÜRE SONRA DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Babadağ'ın bin 900 metre pistinden pilot Ali Kıdıl ile Çin uyruklu turist Xiangrui Meng tandem (ikili) uçuş gerçekleştirdi. Paraşüt, havalandıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle kayalık ve sarp bölgeye düştü. 

Fethiye'de paraşüt faciası! Pilot ile Çinli turist feci şekilde can verdi

CESETLERİNE 10 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN ULAŞILDI

Kazayı gören diğer yamaç paraşütü pilotlarının ihbarı üzerine bölgeye UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Sarp ve kayalık arazi nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük yaşayan ekipler, yaklaşık 10 saat süren zorlu kurtarma çalışması yürüttü. 

Helikopter desteğinin de sağlandığı operasyonda ekipler, kayalık alanda bulunan iki kişinin cansız bedenine ulaştı. Bölgede çalışmaların sürdüğü, cenazelerin bulundukları bölgeden alınıp hastane morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Havacılık, Ölüdeniz, Fethiye, turist, Muğla, Pilot, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fethiye'de paraşüt faciası! Pilot ile Çinli turist feci şekilde can verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fethiye'de paraşüt faciası! Pilot ile Çinli turist feci şekilde can verdi - Son Dakika
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