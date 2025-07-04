Önce eskort, sonra avukat olduklarını söyleyerek 11 milyon dolandırdılar

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, internet sitesi üzerinden sahte eskort ilanları aracılığıyla dolandırılan vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçti.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 22 GÖZALTI

Ekiplerin 3 aylık çalışması sonucu 35 müştekiye ulaşılırken, 5'i kadın 22 dolandırıcılık örgütü üyesinin kimlik ve adresi tespit edildi. Denizli merkezli İstanbul, Antalya, Tekirdağ, Aydın ve Osmaniye'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli yakalanarak Denizli'ye getirildi. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

MAĞDURLARI AVUKAT GİBİ ARAYIP KORKUTARAK TEKRAR PARA ALDILAR

Yapılan detaylı incelemede ekipler, örgütün dolandırma yöntemini de ortaya çıkarttı. Kurdukları sahte eskort siteleri üzerinden kendilerini arayan mağdurlardan para alıp bağlantıyı kesen şüphelilerin daha sonra avukat kisvesi altında yeniden bağlantı kurdukları mağdurları, "Buluşma noktasına gelmediğin için senden davacı olacağız. Konunun adli makamlara gitmesini istemiyorsan para gönder" diyerek korkuttuğu öğrenildi.

11 MİLYON 120 BİN TL'LİK VURGUN

Olayın duyulmasından korkan mağdurların kendisini avukat olarak tanıtan örgüt üyelerine istedikleri parayı gönderdikleri ortaya çıktı. Örgütün bu yöntemle 11 milyon 120 bin TL vurgun yaptığı belirtildi.