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'Ördekler' Suç Örgütünün Lideri 'Hoca' Yakalandı - Son Dakika
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'Ördekler' Suç Örgütünün Lideri 'Hoca' Yakalandı

Hatay'da hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Ördekler' suç örgütünün lideri, 'Hoca' lakaplı eski boksör, polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı. Operasyonda suç örgütü lideri, Antakya ilçesinde saklandığı ikamette yakalandı ve ceza infaz kurumuna teslim edildi.

08.01.2024 - 17:45,  Güncelleme: 17:47
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'Ördekler' suç örgütünün lideri 'hoca' lakaplı eski boksör, özel harekat ekiplerinin katıldığı operasyonla yakalandı

HATAY - Hatay'da hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Ördekler' suç örgütünün lideri, 'Hoca' lakaplı eski boksör, polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla şube müdürlüğümü ekiplerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin çalışmalarında; hakkında birden fazla kişi ile birlikte yağma suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Ördekler' suç örgütünün lideri, 'Hoca' lakaplı M.Ö. isimli şahsın 2023 yılı Ocak ayından bu yana firari olduğu tespit edildi. Geçtiğimiz Cumartesi günü, 'Hoca' lakaplı eski boksör M.Ö. isimli suç örgütü liderinin yakalamasına yönelik özel harekat görevlilerinin desteğiyle operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda bahse konu suç örgütü lideri, Antakya ilçesi Gülderen Mahallesinde saklandığı ikamette yakalandı. Şahıs, Kilis L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

\'Ördekler\' Suç Örgütünün Lideri \'Hoca\' Yakalandı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa 'Ördekler' Suç Örgütünün Lideri 'Hoca' Yakalandı - Son Dakika


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