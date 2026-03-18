Sokak ortasında kanlı infaz! Husumetlisini 10 kurşunla katletti
Sokak ortasında kanlı infaz! Husumetlisini 10 kurşunla katletti

Sokak ortasında kanlı infaz! Husumetlisini 10 kurşunla katletti
18.03.2026 15:43  Güncelleme: 15:45
Ordu'nun Ünye ilçesinde sokak ortasında silahlı saldırı düzenlendi. Mehmet D. isimli şahıs, husumetlisi Fatih Tefir'i kurşun yağmuruna tuttu. Vücuduna 10 kurşun isabet eden Trfir hayatını kaybetti.

Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Bayramca Mahallesi Şehit Cemal Mutlu Sokak üzerinde kan donduran bir olay yaşandı.

HUSUMETLİSİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Edinilen bilgilere göre Mehmet D. (61), caddede bir marketin önünde duran ve önceden husumetleri bulunan Fatih Tefir (37) ile karşılaştı. Bunun üzerine Mehmet D., yanında bulunan tabancası ile Tefir'e ateş açtı. Vücuduna yaklaşık 10 kurşun isabet eden Tefir, kanlar içinde yere yığıldı.

Fatih Tefir (37)

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tefir, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EKİPLER 10 ADET BOŞ KOVAN BULDU

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptıkları araştırma sonucunda bölgede 10 adet boş kovanın bulunduğu tespit edildi. Olayın ardından kimliği belirlenen ve bölgeden kaçan şahsın geldiği üç tekerlekli elektrikli aracıyla bölgeden uzaklaştığı ve aracının Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ekipler tarafından bulunduğu öğrenildi.

KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR

Kaçan saldırganın yakalanması için emniyet güçleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Son Dakika

