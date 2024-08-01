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Ormanlardaki esrarengiz yıkımın ağır bilançosu belli olmaya başladı

BARTIN - Batı Karadeniz'in Bartın, Zonguldak ve Karabük illerinin sınırlarında bulunan orman arazilerinde son 8 ayda yaşanan esrarengiz yıkımın ağır bilançosu belli olmaya başladı. İlk tespitlerde fırtına ve yağış nedeniyle 400 bin metreküp ağacın devrildiği yada hasar gördüğü belirlendi. Sebebi henüz bilinmeyen olayda hasar gören ağaçların ülke ekonomisine kazandırılması için yürütülen çalışmalara da hız verildi.

Batı Karadeniz Bölgesi'nde 2023 yılının kasım ayından 2024'ün Haziran ayına kadar süren 8 aylık dönemde bölgenin ormanlık arazilerinde esrarengiz bir olay yaşandı. Kalın ve metrelerce uzunluğundaki kayın, köknar ve karaçam türündeki ağaçların devrilmesi üzerine bölgede başlatılan araştırma ve hasar tespit çalışmalarında ağır bilanço da ortaya çıkmaya başladı.

Yapılan ilk araştırmalarda aşırı yağışlar, fırtına ve hortumlar gibi doğa olaylarından kaynaklandığı belirlenen ağaç devrilmesi ve dal kırılmaları olaylarının ise en fazla görüldüğü bölgeler ise, Zonguldak'ın Alaplı, Devrek ilçeleri ile ve Dirgine bölgesi, Bartın'ın Ulus ilçesi, Karabük'ün Yenice ilçesi ve Büyükdüz ile Eğriova bölgeleri olarak belirlendi.

Ormanlardaki yıkım 400 bin metreküpü aştı

Toplamda 133 bin 531 hektar ormanın bulunduğu Bartın, 201 bin 521 hektar orman alanına sahip Zonguldak ve 287 bin 761 hektar ormanın bulunduğu Karabük'te devam eden hasar tespit çalışmalarında şuana kadar devrilen ve kırılan ağaç miktarının 400 bin metreküp olarak belirlendi. Hasar gören ağaç miktarının devam eden tespit çalışmaları ile birlikte daha da artmasından endişe ediliyor.

Kumluca ormanlarındaki hasarlar havadan görüntülendi

En yoğun ağaç devrilmelerin görüldüğü Bartın'ın Ulus ilçesindeki ormanlık alanlarda yapılan ilk tespitlerde yaklaşık 107 bin metreküplük orman emvalinin zarar gördüğü tespit edildi. Ulus ilçesinde ise en fazla hasarın görüldüğü Kumluca Beldesi'nde ise devrilen ağaçlar, İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi. Havadan ve karadan yapılan çekimlerle, ormanda yaşanan tahribat gözler önüne serildi

Ulus'ta 107 bin metreküp hasar tespit edildi

Jandarma Mezarlığı olarak adlandırılan ve yaklaşık 1400 metre rakımda bulunan ormanlık alanda Belediye Başkanı Mustafa Bozkurt da inceleme yaptı. Başkan Bozkurt, bölgede yıkılan ağaçların tespiti, temizlenerek Orman Bölge Müdürlüğü depolarına taşınması çalışmalarını yerinde gördü. Yapılan araştırma ve hasar tespit çalışması ile ilgili bilgileri de paylaşan Başkan Bozkurt, "Ulus, Kumluca, Türkiye'nin en fazla orman emvalinin üretildiği bir bölge. Şuan Kumluca Sökü Jandarma Mezarlığı olarak adlandırılan orman bölgesindeyiz. Bu sene maalesef ciddi anlamda bir fırtınaya maruz kaldı. Geçen sene bölgemizde üretilen orman emvali 103 bin metreküptü. Yıkılan ağaçlar nedeniyle bu sene şuana kadar 107 bin metreküp orman emvali tespit edildi. Etrafımızda çok ciddi bir ağaç yıkımı var" dedi

Bilim adamların çalışmalarına orman işletmeleri de destek veriyor

İlk tespitlerde sebebi fırtına olarak belirlenen yıkım ve kırımların kesin nedeni ile hasarın boyutunun tespiti ve hasarlı ağaçların ekonomiye kazandırılması için çalışma yürütüldüğünü belirten Başkan Bozkurt, Ulus ilçesinde bilim adamları ve uzmanların yürüttüğü çalışmalara bölgede bulunun 14 orman emvali üretim kooperatifi ile yaklaşık 600 orman işçisinin de destek verdiğini kaydetti. Bozkurt, "Bunların bir an önce ülke ekonomisine kazandırılması gerekiyor. Bölgemizde 14 orman emvali ve üretim kooperatif var. Şuanda 500-600 civarında orman emvali üretiminde çalışan orman işçisi var. Bir an önce devrilen ağaçların ormandan temizlenmesi ile ilgili yoğun bir çalışma yürütülüyor" ifadelerini kullandı

Sebebi henüz tespit edilemedi, bilanço artabilir

Mustafa Bozkurt. henüz sebebi tespit edilemeyen yıkımlarda bilançonun daha da artabileceğini ifade ederek, "Çok ciddi bir yıkım var. Belki tespit edilen mevcut rakamlar biraz daha da artacak. Çünkü tüm orman temizlendikten sonra net bir hasar tespit edilebilecek. Bölgedeki araştırmacılar, sebebi belirleme ve hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. Bilimsel çalışmalar çalışmalar sürüyor. Yıkımların sebebi konusunda henüz net, bilimsel bir tespit yok. Genelde bölgemizde devrilen köknar ağacı. Gördüğümüz ağaçların tamamı sağlam ağaçlar. Çürük belirtisi olan ağaçlar değil, tamamen sağlam ağaçlar bunlar. Ancak devrilen ağaçların gerektiği gibi kök salamadığı görülüyor, sanırım birbirine vurduğunda diğerini de etkilemiş. Bizim görebildiğimiz bu kadar" diye konuştu.