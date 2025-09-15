Osmaniye\'de İki Cansız Bedene Ulaşıldı

Osmaniye'de üç gündür kepenk açmayan bir iş yerine giren polis 2 cesetle karşılaştı.
Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin 3 gündür açılmaması ve içeriden kötü kokular gelmesi üzerine, çevredeki iş yeri sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ve iş yerine giren polis ve sağlık ekipleri, depo olarak kullanılan arka bölümde, bir kadın ve bir erkeğin cansız bedenleriyle karşılaştı. Yapılan araştırmada cesetlerin Melek K. ile Abdullah Y'ye ait olduğu, tahminen 3 gün önce öldükleri tespit edildi.
İncelemenin ardından cenazeler otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayın nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlattı.
