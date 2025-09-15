Osmaniye\'de İki Cansız Bedene Ulaşıldı

Osmaniye'de üç gündür kepenk açmayan bir iş yerine giren polis 2 cesetle karşılaştı.

3 GÜNDÜR AÇILMAYAN İŞ YERİNDEN GELEN KÖTÜ KOKULAR ŞÜPHE UYANDIRDI

Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin 3 gündür açılmaması ve içeriden kötü kokular gelmesi üzerine, çevredeki iş yeri sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KADIN VE ERKEK CESEDİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ve iş yerine giren polis ve sağlık ekipleri, depo olarak kullanılan arka bölümde, bir kadın ve bir erkeğin cansız bedenleriyle karşılaştı. Yapılan araştırmada cesetlerin Melek K. ile Abdullah Y'ye ait olduğu, tahminen 3 gün önce öldükleri tespit edildi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İncelemenin ardından cenazeler otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayın nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlattı.