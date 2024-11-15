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Oto yıkamacıya verdiği lüks otomobili 150 bin TL hasarla geri aldı

İzinsiz bir şekilde arabayla gezen oto yıkama personelinin arabada büyük hasar oluşturduğunu iddia etti

Hasarı karşılayacağız diyen iş yeri sahibi sonradan vazgeçince taraflar mahkemelik oldu

BURDUR - Burdur'da belediyeye ait katlı otopark içinde bulunan oto yıkamacıya lüks aracını bırakan Burdur Modifiye Sevenler Kulübü Başkanı Şahin Kondu ertesi gün arabasını almaya gittiğinde aracını hasarlı görünce hayatının şokunu yaşadı. Güvenlik kameralarını izlediklerinde lüks otomobili izinsiz olarak iş yeri personelinin çıkardığını ve yaklaşık 4 saat sonra geri getirdiğini görünce elemanın drift atmaya çalışarak araçta 150 bin liralık hasar oluşturduğunu iddia etti.

Burdur'da esnaflık yapan, aynı zamanda Burdur Modifiye Sevenler Kulübü Başkanı olan Şahin Kondu 23 Eylül günü 15 EJ 004 plakalı BMW marka lüks otomobilini yıkanması için Burdur Belediyesi'ne ait katlı otopark içinde bulunan özel bir oto yıkama firmasına vererek akşam saatlerinde alacağını söyledi. Akşam saat 20.00 sıralarında otoparka gittiğinde işletmenin kapalı olduğunu görünce ertesi gün alırım diyerek kendisine ait başka bir otomobil ile evine gitti. Ertesi gün tekrar aracını teslim almaya gittiğinde aracından farklı sesler geldiğini ve vitesin geçmediğini fark eden Kondu iş yeri sahibinin de aracı bu şekilde park etmediğini söylemesi üzerine güvenlik kameralarını izlediklerinde gerçek ortaya çıktı. Kameralarda oto yıkamacıda yeni çalışmaya başlayan E.Ö.(22)'nün gece saatlerinde aracı otoparktan çıkararak yaklaşık 4 saat sonra geri getirdiğini gören Şahin Kondu şikayetçi oldu. Oto yıkama işletme sahibinin hasarı karşılayacaklarını söylemesinin ardından aracını kendi imkanlarıyla Burdur Sanayi sitesinde 150 Bin TL civarında bir masrafla tamir ettiren Kondu daha sonra iş yeri sahibinin hasarı karşılayacağını belirtmesi üzerine konuyu mahkemeye taşıdı.

Konu ile ilgili olarak konuşan araç sahibi Şahin Kondu; " Ben Burdur'da esnaflık yapıyorum sigorta acentem var, aynı zamanda Burdur Modifiye Sevenler Kulübü Başkanıyım. 23 Eylül günü aracımı 11.00 sıralarında Belediye'nin işlettiği otoparkta bulunan özel bir yıkama işletmesine verdim ve akşamüzeri işten çıkarken alacağımı söyledim. Akşam işyerinden 20.00 civarı çıkıp gittiğimde iş yeri kapalıydı ve aracımda otopark içerisinde yıkanmış bir şekilde duruyordu. Otopark sorumlusuna aracımın anahtarını bıraktılar mı diye sorduğumda bırakmadıklarını söyledi. Bende diğer vasıtam ile evime gittim. Ertesi gün sabah 10.00 sıralarında tekrar otoparka gittim aracım orada duruyordu yıkamış bir şekilde. Ücretini ödeyip arabaya bindim. Aracımı çalıştırdığımda değişik sesler geldiğini fark ettim. Aracımı vitese takmak isteyince geçmedi. Bende yıkama işletmesi sahibi H.F.'ye aracın vitese geçmediğini söylediğimde kendisinin aracı böyle bırakmadığını söyleyerek güvenlik kameralarını izleyelim dedi." ifadesinde bulundu.

Gerçek güvenlik kamerası kayıtlarını izleyince ortaya çıktı.

İşletme sahibi ile birlikte güvenlik kamerasını izleyen Şahin Kondu aracın başka biri tarafından gece saatlerinde çıkarıldığını görünce polis ekiplerine haber verdiğini söyleyerek; " Olayı görünce belediyen ve emniyetten görevlilere haber verdik. Onlarla birlikte tekrardan güvenlik kameralarını izlediğimizde aracın 00.30 civarında yıkama işletmesinde çalışan E.Ö. tarafından alınıp 04: 00 civarında geri getirildiğini ve getirdiği zaman da iteleyerek park ettiğinden aracın o arızalı olduğunu tespit ettik. Bunun üzerine emniyete giderek ifademizi verip şikayetçi oldum." dedi.

Araçla şehirde gezip dirf atmaya çalışmış

Arabasını izinsiz kullanan E.Ö.'nün şehir içinde gezerken görüldüğünü iddia eden Kondu; "Arabamı alan şahıs araçla sanayi, Şeker Plajı, ve şehir içinde hız denemesi yaparak drift yaparak altını sağa sola vurup arabada belli bir hasara neden olmuş. Biz aracı çekici yardımıyla sanayiye götürdük. Tahminimce 150 Bin TL civarı bir masraf ettik." şeklinde konuştu.

Önce masrafları karşılayacağız dediler sonra vazgeçtiler

Yanında çalışan personelin neden olduğu hasarı önce ödemeyi kabul eden işletme sahibinin sonradan vazgeçtiğini dile getiren Şahin Kondu; " Oto yıkama işletmesi sahibi "biz bu hasarı karşılayacağız sorumluluk bizim" dedi. Ben de aracı kendi cebimden yaptırıp faturalandırdım. Ücreti kendilerine söylediğim de de bana ödemeyeceklerini söylediler. Bu şekilde bir mağduriyetim oldu. Bende gerekli adli mevkilere başvurdum. Sonucu bekliyoruz." dedi.

Benim başıma geldi başkasının başına gelmesin

Başına gelen olayla ilgili diğer araç sahiplerini de uyaran Şahin Kondu; "Herkes tavsiyem aracınızı güvendiğiniz yerlere bırakın. Benim başıma geldi, başkasının başına gelmesin. Sonuçta mal canın yongası. Aracınızı güvenip bir işletmeye veriyorsunuz ama oluşabilecek her türlü bir hasar da karşınıza muhatap bulamıyorsunuz." sözlerini sarf etti.

Araçtaki hasarın büyük bölümü mekanik

Aracının spor araba olduğu için yere yakın olduğunu ve bu yüzden de meydan gelen olayda en çok hasarın mekanik kısımlarda olduğunu da belirten Şahin Kondu; " Araba yere yakın olduğu için altını komple vurmuş. Buna dayalı olarak ön ve arka tampon kırılmıştı. Araç ile drift atmaya çalışmış ama güvenlik sistemlerini bilmediği için atamamış, araba kendini tutumuş. Bu yüzden aracın baskı balata, volantı patlatmış, Z rotlar, amortisörler eğilmiş, Radyatörü vurup gergi bilyesi devir daimi patlatmış. Yani hep alt tarafta bulunan mekanik arızalar oluşmuş araçta egzoz sistemleri ile ilgili. Aracın altını yere vurmuş baya belli yani. Biz bunları burada sanayide Burdur'da olabilecek en iyi şekilde yaptırmaya çalıştık. Lastiklerimizde zarar vardı, arka lastikler tabiri caizse kabak olmuş, sağ ön lastik yarılmış. Onları da değiştirdik. Böylelikle zarar gören bütün parçaları kendim yaptırıp faturalandırdım avukata faturaları teslim ettim. Mahkememizin gününü bekliyoruz şimdi." dedi.

Servise gönderse masrafın yaklaşık 300 Bin TL çıkacağını ancak karşı tarafın da esnaf olduğundan çok fazla bir zarara girmemesi için kendi imkanlarıyla yarı fiyatına Burdur Sanayisinde yaptırdığını belirten Kondu karşı tarafından önce ödeyeceğiz deyip sonra vazgeçmesinden yapılan yanlışın düzeltilmesini beklediğini dile getirdi.