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Otomobil kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü - Son Dakika
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Otomobil kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü

Tekirdağ'da meydana gelen zincirleme kazada otomobil kamyona ok gibi saplandı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Ergene ilçesi Marmaracık Mahallesi girişinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden kamyon önünde seyreden araca çarptı. Bu sırada aynı istikamette seyreden 17 yaşındaki Kayra Güner idaresindeki otomobil de, kamyonun altına girdi. Kazada kamyona ok gibi saplanan otomobilin sürücüsü Kayra Güner, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güner'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

09.01.2024 - 21:17,
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Otomobil kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da meydana gelen zincirleme kazada otomobil kamyona ok gibi saplandı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Ergene ilçesi Marmaracık Mahallesi girişinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden kamyon önünde seyreden araca çarptı. Bu sırada aynı istikamette seyreden 17 yaşındaki Kayra Güner idaresindeki otomobil de, kamyonun altına girdi. Kazada kamyona ok gibi saplanan otomobilin sürücüsü Kayra Güner, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güner'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Otomobil kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü - Son Dakika
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