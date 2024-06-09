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Otomobil Zap Suyu'na uçtu: Polis ve öğretmen eşi yaralı kurtarıldı

HAKKARİ - Hakkari'de kontrolden çıkarak Zap Suyu'na uçan araçtaki polis memuru ve öğretmen eşi yaralı olarak kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Hakkari- Çukurca kara yolu üzerindeki Şine bölgesinde meydana geldi. Denizli nüfusuna kayıtlı polis memuru Cihat Yıldız'ın kullandığı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak Zap Suyu'na uçtu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Zap Suyu'nda yapılan kurtarma çalışmalarında, karı koca oldukları öğrenilen Denizli nüfusuna kayıtlı polis memuru Cihat Yıldız ile Gazipaşa nüfusuna kayıtlı öğretmen Ayşe Koç Yıldız, yaralı olarak kurtarıldı. Aracın suya gömüldüğü olayda ilk müdahaleleri yapılan çift, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesinin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Yıldız çiftinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.