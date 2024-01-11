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Otomobilin çarptığı kadın yaralandı - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin çarptığı 45 yaşındaki kadın yaralandı. Kaza, Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarında meydana geldi. E.T. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan E.Ö. isimli kadına çarptı. Yaralanan kadın, Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

11.01.2024 - 19:38,
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Otomobilin çarptığı kadın yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin çarptığı 45 yaşındaki kadın yaralandı.

Kaza, Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. idaresindeki 41 AAN 123 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan E.Ö. isimli kadına çarptı. Çapmanın şiddetiyle yola savrulan E.Ö. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan E.Ö., ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobilin çarptığı kadın yaralandı
Kaynak: İHA
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