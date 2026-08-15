Uzman Onbaşından acı haber! Daha çok gençti

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde piyade uzman onbaşının kullandığı otomobil, arızası sebebiyle yol üzerinde duran tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tavanı kopan otomobildeki 25 yaşındaki asker, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ARIZA NEDENİYLE PARK EDEN TIR'A ÇARPTI

Arifiye ilçesi Fatih Mahallesi mevkiinde, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, İstanbul 23. Komando Tugay Komutanlığında görevli Piyade Uzman Onbaşı D.C.G. (25) idaresindeki 35 PTV 804 plakalı Toyota marka otomobil, ikinci şeritte arıza sebebiyle duran ve reflektörle işaretlenen M.K. (59) yönetimindeki 41 AST 264 plakalı tıra arkadan çarptı.

GENÇ UZMAN ONBAŞI KURTARILAMADI

Çarpışmanın etkisiyle tavanı kopan ve savrulan otomobil, çekicinin onarımı için emniyet şeridinde bulunan Ö.H.D. (20) idaresindeki 54 AKG 100 plakalı araca da çarptı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Uzman Onbaşı D.C.G., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. D.C.G., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.