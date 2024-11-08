Oyun oynarken üzerine radyatör düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Oyun oynarken üzerine radyatör düşen çocuk hayatını kaybetti

Oyun oynarken üzerine radyatör düşen çocuk hayatını kaybetti

5 yaşındaki Saleh Aslam, Örümcek Adam gibi duvara tırmanırken üzerine düşen 40 kiloluk havlu radyatör nedeniyle hayatını kaybetti. Yarıyıl tatilinde evde olan çocuk, kancadan çıkan radyatörün yol açtığı beyin kanaması sonucu kurtarılamadı. Acılı baba Mohammad Aslam, ''Acımızı anlatacak kelime yok'' derken, aileleri çocuklarını çizgi film kahramanlarını taklit etmemeleri konusunda uyardı.

08.11.2024 10:19
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Süper kahraman hayranı küçük bir çocuk, Örümcek Adam gibi oynarken üzerine düşen havlu tipi radyatör nedeniyle hayatını kaybetti.

Saleh Aslam, duvardan tırmanırken üzerine düşen 40 kiloluk havlu ısıtıcısının neden olduğu ciddi kafa yaralanması sonucu yaşamını yitirdi.

Yarıyıl tatilinde kardeşleri ve annesiyle evde olan Saleh, kancadan çıkan radyatörün beyin kanamasına yol açması sonucu kurtarılamadı.

28 Ekim'de saat 15:40'ta Hertfordshire, Watford'daki eve çağrılan acil servis ekipleri, küçük Saleh'i kurtaramadı ve çocuk aynı gün hayatını kaybetti.

Babası Mohammad Aslam BBC Three Counties'e verdiği demeçte, "Acımızı anlatacak kelime bulamıyoruz" dedi.

Aslam, Saleh'in annesi 40 yaşındaki Bibi Khadija'nın radyatör düştüğünde kısa süreliğine üst kata çıktığını açıkladı.

Bu hafta sonu Kuzey Watford sokakları, 300'den fazla kişinin katıldığı cenaze töreni için yas tutanlarla doldu.

Bay Aslam yaşanan trajediyi anlatırken, "Sadece iki dakikalığına üst kata çıkmıştı. Tırmanmaya çalışırken, yaklaşık 40 kiloluk radyatör kancadan çıktı. Başına çarpması sonucu beyin kanaması geçirdi" dedi.

Şimdi diğer ebeveynlere, çocuklarını en sevdikleri çizgi film karakterlerinin gerçek olmadığı ve onları taklit etmemeleri konusunda uyarmaları çağrısında bulunuyor.

Acılı baba, oğlunu "çok duyarlı, çok nazik, çok mütevazı" olarak tarif etti.

Bay Aslam Watford Observer'a, "Dört çocuğum var ama o en sevdiğim, en yaramaz, en sevimli olanıydı" dedi.

Annesi ise "Çok neşeli ve mutlu bir çocuktu, herkesi kendine hayran bırakırdı, yabancılarla bile özgüvenle konuşurdu, çok tatlı bir çocuktu. En küçüğümdü, elbette kalbimde özel bir yeri var ve onu asla unutamam" diye ekledi.

Cenaze törenine Saleh'in öğrencisi olduğu The Orchard İlkokulu'ndan öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.

Okul müdürü Jonny Spector, "Saleh, arkadaşları ve okul personeli tarafından çok sevilen, sevimli ve nazik bir çocuktu, onu çok özleyeceğiz" dedi.

Diğer veliler de benzer duygularını paylaştı. Bir veli, "Bu öğleden sonra okul aracılığıyla üzücü haberi aldık. Bu tatlı çocuğun ailesinden böyle trajik bir şekilde ayrılması yürek parçalayıcı" diye belirtti.

Oyun oynarken üzerine radyatör düşen çocuk hayatını kaybetti
Oyun oynarken üzerine radyatör düşen çocuk hayatını kaybetti

Birleşik Krallık, Aile İçi Şiddet, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Oyun oynarken üzerine radyatör düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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