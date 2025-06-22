Özgür Özel\'den ABD ve İsrail\'e Sert Eleştiri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki mitingde yaptığı konuşmada, ABD'nin İran'a saldırılarını eleştirerek, "Amerika'dan kalkan B-2 uçakları İran'da nükleer tesisleri vuruyor. Bu nükleer tesislerin diplomasiyle kontrol altında tutulması gerekirken, uluslararası hukuka aykırı biçimde kıtalar ötesinden saldırı yapılıyor" dedi.

Tekirdağ'da Cumhuriyet Meydanı'nda partililere seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dünyadaki gelişmelere dikkat çekerek, "Bölge tekinsiz ve kırılgan. Bir tedirginlik çağı içindeyiz ve her geçen gün işler daha da kötüye gidiyor. Rusya- Ukrayna Savaşı hemen üstümüzde. Hemen aşağıda çok iyiye gidecek denen ama istikrarsızlığa sürüklenen bir Suriye var. Filistin'de katliamlar bitmiyor" dedi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinen Özel, ABD'yi ve Trump'ı eleştirerek, "İsrail'in Filistin'e yaptığı soykırımı bırakın kınamak, teşvik eden, takdir eden bir Amerikan yönetimi var. Trump gelmiş deli taklidi yaparak, 'Bu Gazze güzelmiş. Buraya kumarhaneler kuralım, güzel oteller yapalım. Filistinliler de başka ülkelere gitsin' diyor. Bir yanda soykırım, bir yanda tehcir var. Esas hesap Gazze'nin önündeki hidrokarbon yatakları. Bu büyük oyunu dünyanın çeşitli ülkeleri İsrail'le birlikte planlıyor" ifadelerini kullandı.

Amerika'nın müdahalelerine tepki gösteren Özel, Türkiye'nin nükleer silahlara ve savaşlara karşı olduğunu vurguladı. İsrail'in İran'a yaptığı saldırılarla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Özel, "Amerika'dan kalkan B-2 uçakları İran'da nükleer tesisleri vuruyor. Bu nükleer tesislerin diplomasiyle kontrol altında tutulması gerekirken, uluslararası hukuka aykırı biçimde kıtalar ötesinden saldırı yapılıyor. Bugün ülkeyi yöneten iktidar Netanyahu ile sözde kayıkçı kavgası yapıyor ama onu şımartan, dünkü saldırıyı gerçekleştiren Trump'a bir çift laf etmiyor" dedi. - TEKİRDAĞ