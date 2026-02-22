Pakistan Hava Saldırısında 25 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Pakistan Hava Saldırısında 25 Sivil Hayatını Kaybetti

Pakistan Hava Saldırısında 25 Sivil Hayatını Kaybetti
22.02.2026 13:30
Afganistan'da Pakistan'ın hava saldırılarında 25 sivil yaşamını yitirdi, Kabil tepki gösterdi.

Pakistan'ın dün akşam saatlerinde Afganistan'a düzenlediği hava saldırısının bilançosu açıklandı. Afganistan resmi makamları, saldırıların hedefindeki doğu vilayetleri Paktika ve Nangarhar'da çoğu sivil olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetti.

"KADIN VE ÇOCUKLARI HEDEF ALDILAR"

Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid yaptığı açıklamada, Pakistan'ın ülkelerindeki güvenlik zaafiyetlerini kadın ve çocukları hedef alarak telafi etmeye çalıştıklarını söyledi.

"ONLARCA MASUMU ÖLDÜRDÜLER"

Afganistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Önceki saldırganlıklarını sürdüren Pakistan ordusu, Nangarhar ve Paktika'nın doğu illerindeki çeşitli sivil yerleşim bölgelerine ve bir okula hava saldırıları düzenleyerek, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca masumun ölmesine ve yaralanmasına neden oldu.

"BU EYLEMİ ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Bakanlık, bu eylemi şiddetle kınamaktadır. Bu eylemin uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilkelerine ve İslami değerlere aykırı olduğunu bilmektedir. Bakanlık, ülkenin egemenliğini savunmayı ve halkını korumayı dini ve ulusal sorumluluğu olarak görmektedir ve uygun zamanda hesaplanmış bir karşılık açıklayacaktır.

Pakistan ordusunun sivillere hava saldırıları, Pakistan istihbaratının başarısızlığını gösteriyor ve bu saldırılar, iç başarısızlıklarını gizleyemeyecek" denildi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:43
