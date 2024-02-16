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Bir rakibinin daha başını yedi

Parasını alamadığı iddiasıyla işyeri sahibini 6 yerinden bıçakladı... O anlar kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta iddiaya göre çalıştığı börekçiden parasını alamayan eski çalışan dükkanı basıp işyeri sahibini 6 yerinden bıçakladı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, 14 Şubat gününü sabah saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir börekçi dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önceden para konusunda tartışıp işten ayrıldığı öğrenilen ve parasını alamayan Kadir S. Dükkana geldi. Dükkan sahibi Ozan Zeki Demir isimli vatandaşla tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetiyle Kadir S. Demir'i 6 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Demir, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Olay anı ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Öte yandan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Bağırışıma seslerini duyduk"

Konuyla ilgili konuşan esnaf Erhan Özdemir, "Yan dükkandan bağırışma seslerini duyduk. Ne olduğunu merak edip gittiğimizde komşumuzun bıçaklanarak yerde yattığını gördük. Hemen ambulansı aradık. Alıp götürdüler. Öğrendiğimiz kadarıyla eski çalışanıyla para konusunda tartışma olduğu söyleniyor" dedi.