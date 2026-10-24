Paris'te 110 bin kişi hayat pahalılığına karşı yürüdü, 65 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Paris'te 110 bin kişi hayat pahalılığına karşı yürüdü, 65 kişi gözaltına alındı

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Paris\'te 110 bin kişi hayat pahalılığına karşı yürüdü, 65 kişi gözaltına alındı
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Paris\'te 110 bin kişi hayat pahalılığına karşı yürüdü, 65 kişi gözaltına alındı
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Paris'te öğrenciler, sendikalar ve Sarı Yeleklilerin katılımıyla hayat pahalılığı ve yetersiz kamu hizmetlerine karşı yürüyüş düzenlendi. 110 bin kişinin katıldığı barışçıl yürüyüşte polis 3 binden fazla arama yaptı, 65 kişi gözaltına alındı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 110 bin kişinin katılımıyla hayat pahalılığına ve yetersiz kamu hizmetlerine karşı yürüyüş düzenlendi. Barışçıl geçen yürüyüşün ardından metropol genelinde durum sakinliğini koruyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te öğrenciler, sendikalar ve Sarı Yeleklilerin katılımıyla hayat pahalılığına, kamu hizmetlerindeki yetersizliklere ve eğitimdeki kötü şartlara karşı yürüyüş düzenlendi. Valiliğin izin verdiği yürüyüş, yerel saatle 14.00'ten Porte d'Italie'den başlayıp 17.00 civarında Porte de Vincennes'te son buldu. Paris Emniyet Müdürlüğü gösteriye 110 bin kişinin katıldığını açıkladı. Barışçıl geçen yürüyüş, olaysız bir şekilde sona erdi. Yürüyüşe polisler de eşlik etti. Paris'te yürüyüşün başlangıç noktası ilk olarak Bastille Meydanı olarak kararlaştırılmıştı. Ancak güzergah son anda değiştirildi ve yürüyüşün rotası başkentin dışına kaydırıldı. Paris polisi, 3 binden fazla arama yapıldığını ve 65 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Sarı Yelekliler'den 31 Ekim için yeni protesto çağrısı

Fransa'da ülkeyi sarsan protestoların düzenlenmesine öncülük eden Sarı Yelekliler hareketi, 31 Ekim'de yeni gösteriler yapılması çağrısında bulundu. Organizatörler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "otoriter eğilimini" kınadı ve vatandaşları "kamusal özgürlükler" için ayağa kalkmaya çağırdı. Ülke çapında parlamento ve belediye binaları önünde yeni mitingler ve oturma eylemleri düzenlenmesi çağrısı yapıldı.

Kaynak: İHA
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