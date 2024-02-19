Patates yüklü kamyon devrildi: Bolu Dağı geçişi trafiğe kapandı - Son Dakika
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Patates yüklü kamyon devrildi: Bolu Dağı geçişi trafiğe kapandı

Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde kontrolden çıkan patates yüklü kamyonun devrilmesi neticesinde İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Kazada 2 kişi yaralandı ve otoyolun 3 şeridi kapandı. Polis ekipleri, Bolu Dağı Tüneli geçişinin İstanbul istikametini trafiğe kapattı ve sürücüleri alternatif bir güzergaha yönlendirdi.

19.02.2024 03:30
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Patates yüklü kamyon devrildi: Bolu Dağı geçişi trafiğe kapandı

DÜZCE - Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde kontrolden çıkan patates yüklü kamyonun devrilmesi neticesinde İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.

Kaza, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde Düzce il sınırında, Ekrem Özdemir Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden patates yüklü bir kamyon kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, otoyolda devrildi. 3 şeridi kapatan kamyona, aynı istikamette seyreden tır çarptı. İlk belirlemelere göre meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen kaza nedeniyle otoyolun 3 şeridi kapandı. Polis ekipleri tarafından Bolu Dağı Tüneli geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Ekipler, Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Patates yüklü kamyon devrildi: Bolu Dağı geçişi trafiğe kapandı
Kaynak: İHA

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