Patlamada Hayatını Kaybeden İşçi Defnedildi - Son Dakika
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Patlamada Hayatını Kaybeden İşçi Defnedildi

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Gerekenin yapılacağı açıklamasıyla Çetin Karamüftüoğlu, mühimmat fabrikasında hayatını kaybetti.

25.12.2024 17:58
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2 ay önce başladığı iş yerinde patlama nedeniyle hayatını kaybetti

Adalet Bakanı Tunç: "Gereken neyse yapacağız"

İletişim mezunu 38 yaşındaki Çetin Karamüftüoğlu gözyaşları içinde toprağa verildi

BALIKESİR - Balıkesir'in Karesi ilçesindeki bir mühimmat fabrikasında 2 ay önce işe başlayan Çetin Karamüftüoğlu meydana gelen patlama sonrası hayatını kaybetti. Cenazesi yakınlarının gözyaşı eşliğinde kaldırılırken, acılı anneyi ziyaret eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Gereken neyse yapacağız, süreci birlikte takip edeceğiz" dedi.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir mühimmat fabrikasında 2 ay önce işe başlayan Çetin Karamüftüoğlu, 24 Aralık Salı günü fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde meydana gelen patlama sonrası hayatını kaybetmişti. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olduğu öğrenilen Karamüftüoğlu'nun cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılan kimlik tespiti sonrası ailesine teslim edildi. Memleketi Balıkesir'e getirilen Çetin Karamüftüoğlu'nun cenazesi, sevenlerinin ve yakınlarının eşliğinde karşılandı.

"Gereken neyse yapacağız"

Oğlunun cenazesi başında bekleyen acılı anneyi Bakanlarda yalnız bırakmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gözü yaşlı anneyi teselli ederken, Bakan Tunç, "Gereken neyse yapacağız, süreci birlikte tespit edeceğiz" dedi.

"Bir başsağlığı bile dilemediler"

Kendisini ziyaret eden Bakanlara konuşan anne Fidan Yılmaz, "Oğlum çok çalışıyordu, 15 - 16 saat çalışıyoruz anne diyordu. Öldükten sonra bir başsağlığı bile dilemediler" diye sitem etti.

Karamüftüoğlu'nun cenazesi ise memleketi Balıkesir'de Merkez Zağanos Paşa Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Patlamada Hayatını Kaybeden İşçi Defnedildi
Kaynak: İHA

Yılmaz Tunç, Balıkesir, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Karesi, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Patlamada Hayatını Kaybeden İşçi Defnedildi - Son Dakika

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