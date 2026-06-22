Payas'ta Denize Düşen Adam Boğuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Payas'ta Denize Düşen Adam Boğuldu

22.06.2026 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Payas ilçesinde 60 yaşındaki Cengiz Gül, denize düşerek hayatını kaybetti.

Hatay'ın Payas ilçesinde denize düşen 60 yaşındaki Cengiz Gül, boğularak öldü.

Olay, Payas ilçesi Kozludere Mahallesi sahil kenarında yaşandı. Sabahın erken saatlerinde balıkçı barınağına giden 60 yaşındaki Cengiz Gül, barınakta gezdiği esnada dengesini kaybetmesiyle denize düştü. Denize düşen Gül, boğularak öldü. Olayı fark eden çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine sahil güvenlik ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen dalgıç ekibi, ölen adamın cansız bedenini çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle öldüğü tespit edilen Gül'ün cansız bedeni cenaze aracıyla morga götürüldü. Gül'ün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sahil Güvenlik, Cengiz Gül, Güvenlik, 3. Sayfa, İnceleme, Polis, Sudan, Payas, Hatay, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Payas'ta Denize Düşen Adam Boğuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor 40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor! Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor
En tehlikeli hayvanlar arasında Elazığ’da oklu kirpi görüntülendi En tehlikeli hayvanlar arasında! Elazığ'da oklu kirpi görüntülendi
Gençlerden Erdoğan’a Babalar Günü sürprizi Tablodaki not duygulandırdı Gençlerden Erdoğan'a Babalar Günü sürprizi! Tablodaki not duygulandırdı
Tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü Tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü
Adıyaman’da düğün konvoyunda kavga: Tekme ve yumruklar havada yçuştu Adıyaman'da düğün konvoyunda kavga: Tekme ve yumruklar havada yçuştu
Fatih Terim’den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış
“Ceza yersin“ dediler saldırmayı tercih etti Faturası hayli ağır oldu "Ceza yersin" dediler saldırmayı tercih etti! Faturası hayli ağır oldu

10:25
Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor
Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor
10:19
Ve yılın bombası patlıyor Galatasaray milli yıldızla anlaşma sağladı
Ve yılın bombası patlıyor! Galatasaray milli yıldızla anlaşma sağladı
09:40
18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler İlk karar Lübnan için çıktı
18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler! İlk karar Lübnan için çıktı
09:35
Mardin’de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında
Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında
08:32
Hacıosmanoğlu’ndan Montella kararı Taraftarlar adeta çileden çıktı
Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı! Taraftarlar adeta çileden çıktı
08:03
Karadeniz’de yük gemisine dron saldırısı Kurtarılan 9 mürettebat arasında Türkler de var
Karadeniz'de yük gemisine dron saldırısı! Kurtarılan 9 mürettebat arasında Türkler de var
07:24
Kulisler yangın yeri İşte Özgür Özel’in kuracağı yeni partinin adı
Kulisler yangın yeri! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin adı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 10:30:24. #7.12#
SON DAKİKA: Payas'ta Denize Düşen Adam Boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.