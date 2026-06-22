Payas'ta Denize Düşen Adam Boğuldu

Hatay'ın Payas ilçesinde denize düşen 60 yaşındaki Cengiz Gül, boğularak öldü.

Olay, Payas ilçesi Kozludere Mahallesi sahil kenarında yaşandı. Sabahın erken saatlerinde balıkçı barınağına giden 60 yaşındaki Cengiz Gül, barınakta gezdiği esnada dengesini kaybetmesiyle denize düştü. Denize düşen Gül, boğularak öldü. Olayı fark eden çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine sahil güvenlik ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen dalgıç ekibi, ölen adamın cansız bedenini çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle öldüğü tespit edilen Gül'ün cansız bedeni cenaze aracıyla morga götürüldü. Gül'ün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY