Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 asker törenle memleketlerine uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 asker törenle memleketlerine uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 asker törenle memleketlerine uğurlandı
07.07.2025 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir mağarada arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan askerlerden 6'sı daha törenle memleketlerine uğurlandı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir mağarada arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan askerlerden 6'sı daha törenle memleketlerine uğurlandı.

6 Temmuz 2025 tarihinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki 852 Rakımlı Tepe'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan askerler için Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Havalimanında uğurlama töreni düzenlendi. Naaşların tören alanına getirilmesi ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri tek tek okundu. Yapılan duanın ardından İstihkam Uzman Çavuş Ümit Üzüm Kayseri'ye, Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık Bitlis'e, Piyade Teğmen Furkan Sert Malatya'ya, Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura Manisa'ya, Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman Niğde'ye ve Piyade Uzman Çavuş Kani Obi'nin naaşı ise Ordu'ya uğurlandı.

Şehitleri uğurlama törenine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK komuta kademesi, Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Hakkari İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, asker ve polis erkanı katıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Güvenlik, hakkari, 3-sayfa, Tören, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 asker törenle memleketlerine uğurlandı - Son Dakika

İsrailli aşırı sağcı Bakan’dan itiraf: İsrail ordusu başarısız oldu İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan itiraf: İsrail ordusu başarısız oldu
Şehit annesi Remziye Çetin’in vasiyeti yerine getirildi Şehit annesi Remziye Çetin'in vasiyeti yerine getirildi
Tarihi yarış Formula 1’de bir ilk yaşandı Tarihi yarış! Formula 1'de bir ilk yaşandı
Gazeteci Nihat Genç son yolculuğuna uğurlandı Gazeteci Nihat Genç son yolculuğuna uğurlandı
NATO Genel Sekreteri Rutte: Çin, Tayvan’a saldıracak olursa önce küçük ortağı Putin’i arar NATO Genel Sekreteri Rutte: Çin, Tayvan’a saldıracak olursa önce küçük ortağı Putin’i arar
Gazeteci Timur Soykan serbest bırakıldı Gazeteci Timur Soykan serbest bırakıldı
Netanyahu’dan ateşkes sinyali: Trump ile görüşmem ilerleme sağlayabilir Netanyahu'dan ateşkes sinyali: Trump ile görüşmem ilerleme sağlayabilir
DEM Parti’den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
Elazığ Sivrice’de 3.6 büyüklüğünde deprem Elazığ Sivrice'de 3.6 büyüklüğünde deprem
Fenerbahçe, Al Nassr’ın Yıldızı Jhon Duran’ı resmen duyurdu Fenerbahçe, Al Nassr'ın Yıldızı Jhon Duran'ı resmen duyurdu
Kızıldeniz’de Yunan yük gemisi silahlı saldırı sonucu battı Kızıldeniz'de Yunan yük gemisi silahlı saldırı sonucu battı

15:50
Yanan otelde denetim yapan sanıktan acılı aileleri çileden çıkaran savunma
Yanan otelde denetim yapan sanıktan acılı aileleri çileden çıkaran savunma
15:02
DEM Partili Pervin Buldan: Şehit olan askerlere Allah’tan rahmet diliyorum
DEM Partili Pervin Buldan: Şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diliyorum
15:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme sona erdi
14:27
Ayşe Barım’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Ayşe Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
13:41
Şehit 12 askerimizin kimlikleri belli oldu
Şehit 12 askerimizin kimlikleri belli oldu
01:46
Trump’tan Elon Musk’ın Amerikan Partisi hamlesine yanıt: Bu çok saçma
Trump'tan Elon Musk'ın Amerikan Partisi hamlesine yanıt: Bu çok saçma
00:54
Kocaeli’de düğün sırasında oyun havası kavgası çıktı 2 kişi bıçakla yaralandı
Kocaeli'de düğün sırasında oyun havası kavgası çıktı! 2 kişi bıçakla yaralandı
00:20
Kastamonu’da gökyüzündeki tanımlanamayan cisim merak uyandırdı
Kastamonu'da gökyüzündeki tanımlanamayan cisim merak uyandırdı
23:47
Hamas’tan İsrail askeri birliklerine saldırı
Hamas'tan İsrail askeri birliklerine saldırı
23:40
Adana’da park halindeki minibüs, otomobilin üzerine düştü
Adana'da park halindeki minibüs, otomobilin üzerine düştü
23:20
İsrail Ordusu, Lübnan’a hava saldırıları düzenledi
İsrail Ordusu, Lübnan'a hava saldırıları düzenledi
23:09
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 4 ayrı suçtan soruşturma
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 4 ayrı suçtan soruşturma
22:46
BRICS liderlerinden Gazze ve Orta Doğu çağrısı
BRICS liderlerinden Gazze ve Orta Doğu çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2025 16:29:22. #7.12#
SON DAKİKA: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 asker törenle memleketlerine uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.