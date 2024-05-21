Pencere korkuluğuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Pencere korkuluğuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir binanın zemin katındaki pencerenin demir korkuluğuna sıkışan ve ayağı kırılan bir kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kedinin acı çektiğini fark eden bir daire sakini, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Veterinere götürülen kedinin ayağında kırık olduğu belirlendi ve tedavi edildi.

21.05.2024 06:05
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Pencere korkuluğuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde binanın zemin katındaki pencerenin demir korkuluğuna sıkışan ve ayağı kırılan kediyi itfaiye kurtardı.

Olay, Mevlana Mahallesi Soma Maden Şehitleri Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kedi binanın zemin katındaki pencerenin demir korkuluğuna sıkıştı. Acı çeken kediyi fark eden daire sakini 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kedi sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yapılan kontrollerde ayağında kırık oluştuğu tespit edilen kedi tedavisi için veterinere götürüldü.

Pencere korkuluğuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Kaynak: İHA

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